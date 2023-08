”Je n’ai plus rien à perdre” : le père diffuse des photos du meurtrier de son fils sur Facebook, le parquet ouvre une enquête

Les photos du meurtrier de Francis Aerts ont été diffusées par son père ©D.R.

Il y a quelques jours, Peter Aerts, le père de Francis, a diffusé sur Facebook le nom et les photos du chauffard, sorti de prison depuis janvier en attendant son procès. Avec comme légende : “Attention, meurtrier d’enfants !”. On le voit notamment au volant de sa voiture, ainsi qu’en train de faire la fête. “Je n’arrivais plus à me contenir. Il a gâché ma vie”, s’est justifié Peter Aerts auprès du Nieuwsblad. “Je n’ai plus rien à perdre”, a-t-il répété à HLN. “Je ne peux pas lui pardonner. Un an plus tard, ma vie est complètement foutue”.

On apprend aujourd’hui que le parquet de Flandre-Orientale a ouvert une enquête à l’encontre du père de Francis pour violation de la vie privée. Aucune plainte n’a pourtant été déposée. L’avocat du chauffard a indiqué qu’il ne comptait pas porter plainte.