Un policier fouille dans le smartphone d'une collègue: la photo de la policière dénudée faisait le tour du commissariat, il perd son boulot !

Nous sommes le 24 mai 2016, deux mois après les attentats. Dans cette zone de police, des policiers organisent une soirée qui sera décrite par la suite comme "arrosée". Un incident allait se produire, d'une banalité extrême : la sonnerie d'un portable, celui d'une policière.

Le jeune policier, ayant en main l'appareil de la collègue, s'autorisait à consulter la galerie. De suite, une photo attirait son regard : celle, assez dénudée, de la policière propriétaire du smartphone.

Le policier transférait l'image vers son appareil, et c'est ainsi que les ennuis ont commencé, mais pas tout de suite.

On ne le répétera jamais assez : rester extrêmement prudent dans la manipulation et l'utilisation des données, images et autres, obtenues par les moyens informatiques.

Le policier parlera d'une "erreur de jeunesse" : il diffusait la photo à des collègues au sein du commissariat.

Celle dont l'image circulait a fini par l'apprendre et c'est ainsi que plus de trois ans plus tard, fin novembre 2019, plainte pour 'hacking' et 'atteinte à la vie privée' était déposée auprès du parquet du procureur du roi.

L'affaire, comme un boomerang, revenait dans les gencives du jeune policier que le parquet citait à comparaître en correctionnelle.

La crise sanitaire a retardé le procès. Le 10 janvier 2022, le policier était déclaré coupable. Il obtenait cependant la sanction la plus légère, la suspension du prononcé. Autrement dit : la peine n'était pas prononcée. Le tribunal justifiait la clémence par le fait qu'il ne fallait pas à ses yeux que "l'erreur de jeunesse pâtisse sur sa carrière débutante".

"Comportement indigne"

Sauf que le chef de corps de cette zone de police ne l'a pas entendu de cette oreille. En interne, le policier n'allait pas bénéficier de la même bienveillance. La procédure disciplinaire suivait son cours. L'inspecteur général de la police fédérale et de la police locale n'admettait aucune circonstance. Pour lui, la sanction la plus lourde s'imposait, la démission d'office. Le policier qui avait fouillé sans permission dans le GSM de sa collègue, s'était transféré la photo et l'avait diffusée avait adopté "un comportement opposé aux valeurs de la police", était "indigne de confiance", et le C4 n'était "manifestement pas disproportionné".

Le 23 décembre dernier, avant-veille de Noël, le jeune policier apprenait que le collège de police, alléguant la rupture de confiance, le licenciait pour faute grave. Il était viré sans indemnité et avec effet immédiat. Il conteste la décision et tente maintenant de la faire annuler. Il s'est adressé au cabinet d'avocats Marc Uyttendaele.

Aucun pardon

Sa défense devant le Conseil d'État est habile. Elle part du fait que la hiérarchie, informée depuis novembre 2019 des faits survenus en mai 2016, n'a pris aucune mesure à son égard avant fin 2022. La hiérarchie n'a pas considéré pendant trois ans que les faits étaient d'une gravité impliquant la rupture de confiance. La hiérarchie ne l'a même pas considéré quand la justice a déclaré le policier coupable en janvier 2021 : le policier est resté deux ans en service jusqu'à fin décembre 2022. De sorte que les avocats relèvent l'incohérence qui amène l'autorité disciplinaire à justifier le licenciement par une prétendue rupture de confiance qui, si elle était réelle, aurait empêché le policier de rester en service alors qu'aucune mesure provisoire n'a même été prise.

Les avocats ajoutent à cela que le tribunal, bien que jugeant le policier coupable, a expressément tenu à ne pas prononcer de peine de manière à ne pas handicaper son avenir professionnel. "Cette erreur de jeunesse", a-t-il décidé, ne pouvait pâtir sur sa carrière.

Excuses à la collègue

Le Conseil d'État rejette les arguments. Pour les juges administratifs, le policier est malvenu de parler d'"erreur de jeunesse survenue au cours d'une soirée arrosée" : à leurs yeux, l'erreur de jeunesse ne s'est pas arrêtée à la soirée - sous-entendu : ce que l'on aurait peut-être encore pu comprendre - mais le policier, longtemps après celle-ci, a continué de montrer et diffuser la photo dénudée de la collègue.

Le conseil d'État doit encore décider d'annuler ou non la démission d'office. Ça n'en prend pas la direction mais la décision définitive n'est pas attendue avant plusieurs mois.

A ce stade en tout cas, l'ancien policier n'est pas réintégré. Les arguments n'ont pas suffi, pas même la circonstance que le policier, réalisant la gravité du comportement, a présenté des excuses à la collègue.