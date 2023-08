Elle se disait victime d'un incendie, elle en est l'auteur !

À lire aussi

L’expert incendie a conclu à un incendie criminel et a relevé dix foyers d’incendie et une importante présence de produit accélérant. Les pompiers ont noté que la porte blindée de l’entrée était fermée et qu’elle ne présentait aucune trace d’effraction.

Les policiers et les pompiers ont par ailleurs relevé que la plupart des armoires des trois chambres étaient vides et que celles du living étaient totalement vides ! L’appartement semblait peu meublé, sans raccordement de télévision, ni lecteur, ni appareil de valeur.

Les vêtements avaient été emportés

Le sac de Mevlan a été fouillé. Il contenait son contrat d’assurance incendie et un formulaire de déclaration de sinistre annexé. Dans son véhicule, les enquêteurs ont découvert un sac qui contenait des vêtements, des vestes et des pantalons. D’autres sacs contenant des vêtements ont été découverts par la suite dans sa cave.

Entendu le même jour, le propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui occupé par Mevlan a expliqué l’avoir vue vers 11 heures alors qu’il allait chercher son courrier. Elle réceptionnait un recommandé du facteur. Il s’agissait de son ordre d’expulsion. Lorsqu’il a emprunté l’ascenseur vers 12 h 50, il a senti une forte odeur de produit chimique. Il a ensuite entendu une détonation à 12 h 54.

“Mevian X soutient n’être en rien impliquée dans cet incendie”, relève la cour. “Elle déclare avoir quitté l’appartement à 11 h 50 pour se rendre à un rendez-vous au SPJ de Molenbeek. À la suite d’un contact avec le SPJ, il a été confirmé que le jour des faits, l’intéressée et son compagnon y ont eu un rendez-vous entre 12 h 45 et 14 h 45.” Elle avait également déclaré avoir perdu sa clef. Elle avait ajouté que la clé avait pu avoir été récupérée par une personne malveillante tout en précisant qu’il pourrait s’agir du voisin de l’étage inférieur ! Elle n’avait jamais déclaré la perte de sa clé auparavant. “Nonobstant les dénégations constantes de la prévenue, il existe un ensemble d’éléments précis et convergents qui suffisent à démontrer que la prévenue est à l’initiative de cet incendie volontaire.” La cour n’a eu aucun doute concernant sa culpabilité. La condamnée devra rembourser les assurances des sommes qui lui ont été versées, soit près de 21 000 euros, mais aussi les dégâts, c’est-à-dire, plus de 46 000 euros.