”Ils ont trouvé la faille de Deliveroo” : Soliman commande son repas alors que le restaurant n’existe pas

La commande payée et finalisée, Soliman a poursuivi sa soirée sans y prêter trop attention. “Je n’ai pas vu le temps passer. Je m’amusais bien, on jouait à des jeux. À un moment, je me suis quand même dit que j’allais voir où en était ma commande. Et c’est là que j’ai vu que ça faisait déjà plus d’une heure que j’attendais…”, explique-t-il.

Le jeune homme a alors essayé de contacter le restaurant, sans succès. “J’ai essayé de profiter du reste de ma soirée et je me suis dit que j’allais essayer de tout régler après. Le lendemain, mon premier réflexe a été de contacter le service après-vente de Deliveroo.”

Dans un premier temps, Soliman est rassuré car le service client lui assure un remboursement dans les 48 heures “étant donné que je n’ai eu aucune réponse du restaurant”. Mais deux jours plus tard, Soliman n’a toujours pas récupéré son argent. “À ce moment-là, je commence vraiment à m’impatienter. Quand je recontacte Deliveroo, on me demande d’attendre encore 48 heures. Je râle dans mon coin, mais je décide de leur faire confiance”, explique-t-il à RTL. Finalement, et après une semaine d’attente, Deliveroo l’informe que le restaurant a déclaré avoir livré la commande et qu’il n’est donc pas possible pour lui d’être remboursé.

Soliman se rend alors au restaurant. Mais il comprend que celui-ci n’existe tout simplement pas. “Je ne pensais pas que cela pouvait arriver sur une plateforme comme Deliveroo. On pense naïvement qu’ils ont un système de protection et de vérification des restaurants. Mais en fait, ils ne gèrent rien. On dirait une plateforme sauvage. Ça veut dire quoi ? Que tout le monde peut s’inscrire, mettre un numéro de compte et se faire passer pour un restaurant ?”