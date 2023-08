Pour récupérer tout cet argent, un duo d’arnaqueurs a réalisé un plan machiavélique. Le premier se fait passer pour un travailleur de chez Orange. Il contacte la nonagénaire pour des factures téléphoniques impayées. Si elle ne paye pas, les menaces de ne plus avoir de ligne pèsent sur la dame.

Malheureusement pour la nonagénaire, le faux travailleur de chez Orange lui propose les services d’une avocate, la deuxième arnaqueuse… À ce moment-là, la dame vient de tomber dans un piège qui va se refermer petit à petit.

En contact avec l’avocate, la victime va d’abord débourser 38.500 euros en cash. Une fameuse somme qui sera accompagnée de plusieurs virements de 10.000 euros, explique le Parisien.

À court d’argent, la victime ne sait plus quoi faire et pense alors à vendre un bien, son appartement. Les arnaqueurs sentent alors le gros lot arriver et proposent de racheter l’assurance-vie de la nonagénaire.

Heureusement pour la victime, un proche de la famille sent quelque chose de douteux. Se rendant compte de l’arnaque, le proche de la nonagénaire a pu protéger 60.000 euros. Le proche de la victime est cependant interloqué du manque de réaction de la part de la banque, qui a pourtant pu suivre tous ces mouvements financiers.