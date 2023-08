Mariée depuis 2018, Maryse a vu son partenaire devenir de plus en plus violent avec le temps. La quadragénaire aurait pu porter plainte dès les premiers coups mais n’a pas osé, comme elle le raconte à RTL. Sa crainte ? Que son mari sorte du commissariat avec un simple avertissement, lui permettant de rentrer chez lui et de pouvoir continuer à la frapper. “Je sais ce que c’est”, confesse-t-elle au micro de nos confrères.

C’est dans la matinée du premier avril 2022 que la violence a atteint son paroxysme : pendant deux heures, Maryse a été battue. “J’ai eu neuf côtes cassées, un poumon perforé, fracture du crâne et entorse des ligaments croisés au niveau du genou, doigts cassés, nez cassé et mâchoire très abîmée avec pertes de dents”, énumère-t-elle.

C’est sa fille, ou plutôt son souvenir, qui lui a sauvé la vie. “J’ai une image de ma fille, je vois son visage, et je me suis dit ‘Bats-toi encore’. Car si elle te trouve inconsciente ou morte… J’avais tellement peur qu’il lui arrive quelque chose”, raconte-t-elle. Alors que son partenaire l’a laissée pour morte, elle se met à ramper hors de sa demeure et à appeler à l’aide.

À présent, elle se rend dans les écoles pour livrer son témoignage et sensibiliser les jeunes générations à la problématique.