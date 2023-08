Les coulisses de la justice, épisode 2 : voici les missions du parquet, susceptible d'intervenir "dès que quelqu'un fait un pas de travers"

Dans ce second épisode des coulisses de la justice consacrées au rôle de chaque intervenant de la chaîne judiciaire, le procureur du Roi de Mons-Tournai, Vincent Macq, nous détaille les missions du parquet. "Dès que quelqu'un fait un pas de travers, on est susceptible d'intervenir", précise le procureur avant d'expliquer la différence entre le rôle du parquet et celui du juge d'instruction par exemple. Parquet qui, vous l'entendrez, n'intervient d'ailleurs pas que dans les affaires pénales mais aussi sur le plan civil, lors des divorces de couples avec enfants par exemple,...