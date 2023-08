Miraculée de Maelbeek, Jaana a pris une gifle au procès des attentats : "Ces victimes n'avaient rien demandé. C'était extrêmement choquant"

”Si on faisait le calcul, peut-être aurai-je la médaille”, dit-elle dans un éclat de rire quand on lui fait remarquer. Initialement, ce n’était pas une décision de sa part : “J’ai été présente beaucoup plus que je ne l’aurais imaginé”, dit cette femme aujourd’hui âgée de 51 ans, qui revient, pour La Libre, sur le procès.

Le 22 mars 2016, Jaana Mettälä, enceinte de 28 semaines, se rendait au métro à son travail à la Commission européenne. Elle prend le métro à la station Beaulieu. Sur le trajet, très court, elle reçoit un message WhatsApp d’une cousine en Suède, indiquant qu’il y a eu un attentat à Zaventem. Elle fait des recherches sur son téléphone, échange avec des proches et apprend qu’il y a eu deux explosions.

À lire aussi

Je me suis dit : “Demain je ne prends pas le métro mais je n’ai pas pensé à descendre de la rame”. Son bureau est à Maelbeek. Elle sort du métro, rencontre une collègue sur le quai et se dirige vers l’escalator. Celui-ci est en panne et barricadé. Les deux femmes se dirigent alors vers les escaliers. Alors qu’elles s’apprêtent à monter, c’est l’explosion.

”Je suis tombée et je me suis relevée. Et là j’étais entourée de flammes. J’étais comme dans une boule de feu. J’ai compris ce qui s’était passé. Je ne pouvais pas le croire.” Elle comprend qu’elle doit fuir. “Je me disais : 'S’il y a une deuxième explosion, c’est fini'.”

Jaana Mettälä parvient à gagner son bureau : “La seule chose qui m’intéressait, c’était arriver au travail, d’où quelqu’un allait me conduire à l’hôpital pour vérifier que mon enfant allait bien”. Après une attente, qui lui paraît interminable, une ambulance vient la chercher. Elle est grièvement brûlée aux mains, mais également aux jambes et au visage. Ses mains ont été sauvées grâce à la perspicacité d’un médecin.

Quatre mois d’hospitalisation

Elle reste hospitalisée quatre mois. La priorité est son enfant car, en raison du risque d’infections à cause des brûlures, on craint qu’elle ne doive accoucher prématurément. Elle se bat. C’est à l’hôpital que naît, le 1er juin, sa fille Maylie.

Elle aura un deuxième enfant en 2019, Mathias, né le 13 novembre, soit la date anniversaire des attentats de Paris. C’est à l’occasion de cette deuxième grossesse qu’émerge un stress post-traumatique. Après les attentats, “j’étais tellement focalisée sur ma guérison physique, ma revalidation et ma fille à venir qu’il n’y avait pas eu beaucoup de place pour le stress post-traumatique”.

Le procès s’annonce. L’été 2022, les avocats de Life4Brussels, dont elle fait partie, indiquent que les victimes pourront s’exprimer au procès. “Je n’ai pas hésité longtemps. Je me suis dit tout de suite : 'Peu importe si cela est difficile pour moi, que ce sera une épreuve. Je dois le faire'.”

À lire aussi

Fin décembre, elle se rend une première fois au procès. C’est la gifle. On évoque alors les faits à Zaventem.

”Je sentais, tout le temps, même si c’était dur, lourd, douloureux et fatigant que j’avais besoin de faire cela. J’étais secouée dans tous les sens. Mais j’en avais besoin. J’ai eu – et j’ai toujours – beaucoup de peine et de douleur pour les personnes décédées. C’est une douleur qui me touche énormément. J’ai rencontré des proches de personnes décédées. Cela m’a remuée émotionnellement. J’ai voulu transmettre toute ma compassion et mon empathie.”

Des rencontres qui enrichissent

Elle le répète : “Les rencontres au procès m’ont enrichie”. On projette des photos et vidéos au procès. On y voit les victimes, le corps mutilé. On montre aussi leurs photos lorsqu’elles étaient pleines de vie. “Je les ai regardées : c’était comme si je reconnaissais comment elles étaient parties. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Ces victimes n’avaient rien demandé. C’était extrêmement choquant.”

"J'ai été tous les jours pour les témoignages des victimes. J'étais bouleversée par toutes ces souffrances"

En février, on évoque Maelbeek. Elle sait où elle était. Elle se rend compte combien elle était proche du kamikaze. On a en effet montré une photo de la poubelle où la tête du terroriste a été projetée. C’était au pied de l’escalier. Un autre cliché montre la main du kamikaze près du parapluie de Jaana. “Je remercie encore mes anges gardiens d’être toujours en vie et de ne pas avoir reçu d’objets métalliques dans le corps. C’était clair combien j’avais été proche de l’impact.”

”Au procès, les rencontres sont une richesse, recadre-t-elle encore. J’y suis allée tous les jours pour les témoignages des victimes. J’étais bouleversée par toutes ces souffrances.”

Car, elle le répète : “Au début, on vient pour soi-même. Je sais ce que j’ai vécu, mais j’ai besoin d’en connaître un peu plus. Après, on a besoin de voir ce que tout le monde a vécu”.

Maylie et Mathias, les deux enfants de Jaana au Mémorial des attentats dans la forêt de Soignes. "Cet endroit me donne de la force. Je me suis engagée d'une certaine façon à faire ce que je peux pour que ces personnes ne soient pas oubliées", dit Jaana Mettälä. ©DR

Fin mars, c’est son tour d’être appelée à la barre. “J’avais beaucoup investi dans mon témoignage, qui était très long. Ma sœur est venue de Suède. Elle a témoigné après moi, en suédois.”

Elle montre des photos de ses blessures, prises lorsqu’elle était hospitalisée. “J’avais hésité, mais c’était ma réalité et cela, on ne peut le voir maintenant. J’ai donc fait ce choix, pour le jury”.

"Si l'on n'a pas ces témoignages, le procès est complètement stérile: on parle de l'enquête, on entend des experts, on interroge les accusés. Mais il faut entendre les victimes. Et féliciter celles qui ont eu le courage de parler. On ne parle pas qu'en son propre nom. Si j'ai témoigné, ce n'est pas pour les accusés mais pour le jury"

Jaana Mettälä n’éprouve pas la culpabilité qu’ont ressentie certaines victimes. “Les coupables, ce sont ceux qui ont agi et planifié. Il n’y a pas d’autre culpabilité à avoir, même si c’est facile de le dire”, dit-elle.

Elle est convaincue de l’importance des témoignages, qui ne sont qu’une toute petite partie des victimes des attentats. “Si l’on n’a pas ces témoignages, le procès est complètement stérile. On parle de l’enquête, on entend des experts, on interroge les accusés. Mais il faut entendre les victimes. Et féliciter celles qui ont eu le courage de parler. On ne parle pas qu’en son propre nom. Si j’ai témoigné, ce n’est pas pour les accusés, mais pour le jury.”

Avant le procès, elle avait très peu pensé aux accusés. “Je ne leur avais pas donné cette place. Ce n’est pas qu’ils n’existaient pas, mais je n’avais pas accordé beaucoup d’attention aux auteurs et aux accusés. La première fois, cela m’a fait un impact de les voir”, dit-elle.

Et elle insiste : “C’est un point essentiel pour moi, on a facilement tendance – je l’entends autour de moi – à les voir comme un groupe : ce sont tous des assassins et ils devraient mourir en prison. Sans connaître le fond du dossier, cela peut être difficile de comprendre la décision finale du jury”.

Avec le procès, dit-elle encore, “j’arrive à voir la différence entre les individus, ce n’est pas un collectif”.

À lire aussi

Le silence de Krayem

Elle n’avait pas d’attentes sur les paroles des accusés. “Mais, au fur et à mesure que certains parlaient, je les entendais, même si on ne sait pas s’ils disent la vérité.” Elle garde une frustration. Osama Krayem n’a pas parlé. Elle le regrette d’autant plus que, comme elle, il est Suédois et qu’il est le plus concerné par le métro. “Abrini a parlé de Zaventem. Je me suis dit qu’il n’y avait que Krayem qui pouvait peut-être expliquer certaines choses sur ce matin-là. Mais c’est son droit : il a décidé de ne pas parler et de ne pas se défendre.”

Juin, avec le réquisitoire, les plaidoiries des parties civiles et des défenses, a été difficile. “Ce sont un peu les montagnes russes. C’est parfois difficile de rester serein. On se demande comment le jury va apprécier ces éléments.”

”Je m’étais dit, je ne vais pas mettre ma vie en stand-by pour le procès mais je l’ai fait”, explique-t-elle. Quand il y avait des interruptions au procès, elle était au travail. Sa compagne s’est beaucoup occupée des enfants. “Mais j’ai fait ce que j’avais besoin de faire. J’en suis certaine.”

Le procès est en pause avant le débat sur les peines. “On passe à autre chose que le procès, oui. Mais on ne passe pas à autre chose que le 22 mars, non. Cela fait partie de moi. Ce n’est pas que dans le passé. C’est dans le présent et dans le futur et il faut le gérer dans sa vie quotidienne.”

Viendra-t-elle à la reprise des débats ? “J’hésite car je dois gérer mon énergie, ma santé et la vie quotidienne qui reprend. Mais j’aurai peut-être du mal à ne pas y aller”, dit-elle dans un éclat de rire.