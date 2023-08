"Un médecin juge mon raisonnement performant mais on m'a écarté de la vie civile": les révélations de l'avocat de Patrick Haemers, placé sous tutelle

L'ancien avocat, que nous retrouvons, affirme que Vandeuren lui a balancé trois noms, dont celui du chef dans la première période des Tueries. Pour Etienne Delhuvenne, c'est la piste qu'il faut reprendre et creuser. Celle de P., un Bruxellois toujours en vie.

Crime à Ostende

S'il fit des confidences à son avocat, Bruno Vandeuren nia devant les enquêteurs. "Que pouvait-il faire d'autre ?"

Vandeuren avait un alibi : le matin du hold-up de Wavre, il était au lit, faisant la grasse matinée avec une certaine Nadine qui pouvait confirmer. Pour Delhuvenne, un "alibi de complaisance".

Preuve en est, selon l'avocat, que Vandeuren s'est vanté à d'autres que lui, au moins sept personnes, dont une consœur, d'avoir participé au fait de Wavre.

Mais l'enquête mal emmanchée aurait été faussée. Un enquêteur de la BSR de Bruxelles a/aurait notamment falsifié le PV de son audition, ce qui "sera reconnu ultérieurement par un collègue à lui, l'adjudant Charles T., auteur du livre : "J'ai été victime de protections".

S'il reste des zones d'ombre, il est faux d'affirmer que les enquêteurs ont négligé la piste Vandeuren. Bruno Vandeuren a passé des journées rue de Louvain, dans les bureaux de l'adjudant Goffinon qui n'était pas un facile et n'a quand même abouti à rien.

Les années passèrent. Le 24 décembre 1988, Vandeuren était retrouvé mort dans un parc à Ostende. Il était en contact peu auparavant avec le député Coveliers qui voulait le faire comparaître devant la Commission parlementaire sur les tueries du Brabant.

L’ex-avocat du braqueur Patrick Haemers révèle: “Bruno Vandeuren, le gitan, savait tout sur les Tueurs du Brabant” ©D.R.

Nadine, introuvable

Vandeuren a été tué à un moment où les enquêteurs se réintéressaient à lui. Les juges Schlicker puis Jean-Claude Lacroix à Charleroi avaient des doutes. Ils ont voulu revérifier l'alibi mais le témoin clé, Nadine, partie à la Guadeloupe, était introuvable.

On s'est beaucoup interrogé sur l'assassinat qui, s'il y a eu des suspects, n'a finalement jamais non plus été tiré au clair. Des questions sont restées sans réponse.

Après l'attaque de l'armurerie Dekaise, les auteurs abandonnaient le véhicule de fuite, la VW Santana, dans la Brugstraat à Hoeilaart près de la forêt de Soignes. Vandeuren avait matériellement le temps de rejoindre les bureaux de Jean-Luc Piavaux à Uccle. Piavaux qu'on ne peut plus interroger. Il est mort lui aussi, aux Seychelles ou à Kinshasa selon les versions. Encore une affaire entourée d'ombre.

À croire Delhuvenne, Vandeuren désignait P. comme celui qui dirigeait la bande à ses débuts. Les deux se connaissaient depuis l'adolescence, tous deux ayant été placés en tant que mineurs d'âge à l'IPPJ de Wauthier-Braine.

Wauthier-Braine ? C'est juste un détail mais "Wauthier-Braine" était écrit à la main sur une feuille de carnet trouvée en forêt de Soignes, après l'attaque de Wavre, près de la clinique du Dr Derscheid.

Les liens selon Delhuvenne

Et voilà que le 6 mai 2023, la DH publions le témoignage d'un automobiliste, Joost V., qui dit avoir vu une voiture, peut-être celle des auteurs de la tuerie au Delhaize d'Alost, le soir des faits, à un endroit précis route de Quenast, à Bierghes.

Au départ de l'adresse, Etienne Delhuvenne a fouillé diverses archives (cadastre, registre des sociétés, Moniteur belge). Il affirme avoir trouvé des éléments qui, selon lui, font/feraient le lien avec P. Impossible pour nous d'en dire plus. Il tient ces éléments à la disposition des enquêteurs.

De même, Delhuvenne affirme avoir trouvé des liens qui renvoient à Maurice Douillet, mystérieusement assassiné à Ittre en février 84 (DH 22 juin 2023), non loin du lieu où les tueurs du Brabant allaient abandonner en 1985 divers objets dans le canal. Pour Delhuvenne, qui a mis ses recherches sur papier, tout serait lié.

Une décision qui questionne

Mais en février 2020, un juge de paix a considéré que Me Delhuvenne "souffre d'un délire de persécution". Le juge l'a déclaré "incapable" et l'a placé sous tutelle. Les avoirs de l'ancien avocat de Patrick Haemers sont désormais gérés par un administrateur de biens.

Ce qui interpelle, c'est que depuis lors, un médecin a examiné Me Delhuvenne et a émis des conclusions diamétralement opposées. Le 12 mai 2023, ce spécialiste estimait que "les capacités cognitives (d'Étienne Delhuvenne) sont totalement préservées, son raisonnement verbal et non-verbal performant, son jugement non altéré".

Le médecin concluait : "Des nombreuses conversations que nous avons eues avec le sujet, déclaré contre son gré 'sous administration', nous pouvons confirmer pleinement les résultats positifs de tous les tests réalisés, et donc l'intégralité des capacités mentales et intellectuelles du sujet. ".

C'est clair. Le médecin certifie qu'Etienne Delhuvenne tient des "raisonnements performants".

Delhuvenne qui n'a que 71 ans est pourtant placé sous tutelle, et c'est ce qui questionne.

Interrogé là-dessus, Etienne Delhuvenne a répondu : "On a pris à mon égard une décision arbitraire, sans même avoir désigné un expert, entachée d'erreurs de procédure, et donc contraire à la loi, et l'on m'a ainsi dépouillé de tous mes avoirs. On m'a écarté de la vie civile".