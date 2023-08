Les automobilistes aiment la jouer collé-serré : en dix ans, près de 20.000 accidents ont été causés par le non-respect des distances de sécurité

Un comportement stressant qui peut avoir des conséquences dramatiques. En Belgique, sur les 10 dernières années, 19.938 accidents avec blessés ou tués sont liés au non-respect de la distance de sécurité entre usagers. 219 personnes en sont décédées et 31.502 autres blessées. Rien qu’en Wallonie, pas moins de 4.122 accidents se sont produits dans de telles circonstances en dix ans, selon les chiffres de l’Agence wallonne de la Sécurité routière (AWSR).

Avec un bilan dramatique : 57 personnes tuées et 6.468 autres blessées plus ou moins gravement. En 2022, on a recensé 6 tués, 11 blessés graves et 402 blessés plus légers dans ce type d’accidents. “Après un accident, les policiers ont la possibilité de mentionner le non-respect de la distance entre usagers comme circonstance, commente Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR. Or, en arrivant a posteriori sur l’accident, le policier n’a pas toujours la possibilité de déterminer si un mauvais respect de la distance a joué un rôle. On peut donc estimer que les statistiques sont sous-estimées et que les chiffres communiqués constituent une estimation minimum du rôle du non-respect de la distance de sécurité dans les accidents.”

Dans de nombreux cas d'accidents sur autoroute, les distances de sécurité n'ont pas été respectées. ©natelhoff

Fort logiquement, ce phénomène est particulièrement recensé sur les voies rapides et autoroutes. “Nettement plus, indique Belinda Demattia. Ce comportement est présent 5 fois plus sur autoroute qu’ailleurs. Et 16 % des accidents avec blessés sur autoroute sont d’ailleurs des accidents où au moins l’un des protagonistes n’a pas respecté la distance entre les usagers. Contre 3 % sur les autres types de routes.”

Le phénomène serait plus fréquent en journée que la nuit. Notamment car le trafic y est plus dense et conduit donc à davantage de comportements dangereux par rapport à la distance de sécurité. “Il y a par contre moins d’accidents liés au non-respect de la distance de sécurité quand la route est humide, enneigée ou verglacée alors que ces conditions induisent un allongement des distances de freinage. Dans ces conditions, il y a sans doute une prudence accrue de la part des conducteurs concernant le respect des distances de sécurité. La même prudence semble de mise par temps de brouillard puisque celui-ci n’augmente pas non plus les accidents liés au non-respect de la distance de sécurité.”

Un comportement qui n’est pas vraiment anecdotique. Selon une étude de l’AWSR, près d’un conducteur wallon sur quatre (23 %) avoue qu’il leur est déjà arrivé de coller le véhicule qui les précéderait pour empêcher un automobiliste de s’insérer devant eux. “Par ailleurs, 29 % des conducteurs reconnaissent qu’il leur arrive de suivre une voiture qui roule plus lentement qu’eux en ne laissant même pas l’espace d’une voiture entre elle et eux, déplore Belinda Demattia. Et 12 % se rabattent parois devant un autre automobiliste sans laisser l’espace d’une voiture entre eux et lui.”

De manière générale, ce seraient les plus jeunes (18-34 ans) qui colleraient le plus les autres conducteurs. Un sur trois adopterait ce comportement contre 22 % des 35-54 ans et 11 % des plus de 55 ans.

L’AWSR rappelle qu’il est conseillé de laisser 70 mètres entre deux véhicules, lorsque l’on est lancé à 120 km/h sur autoroute. Soit l’équivalent de “deux crocodiles” comptés mentalement. Avec une hausse des “crocodiles” selon les conditions de circulation.

Quelle distance de sécurité maintenir ? Assez étonnamment, la loi ne le précise pas

Les distances de sécurité entre usagers ne sont pas chiffrées dans le Code de la Route, sauf pour les poids lourds. ©FLEMAL

Aussi étonnant que cela puisse être, le Code de la route ne précise pas clairement la distance de sécurité à maintenir. Tout juste l’article 10 indique que l’automobiliste doit “compte tenu de sa vitesse, maintenir entre son véhicule et celui qui le précède une distance de sécurité suffisante” et “doit en toute circonstance pouvoir s’arrêter devant un obstacle prévisible.”

Le Code de la Route ne chiffre pas la distance de sécurité nécessaire. ©www.code-de-la-route.be

Les camions sont les seuls types de véhicule pour lesquels une règle chiffrée existe dans le code de la route. Selon l’article 18, les camions ne peuvent se suivre à moins de 50 mètres. Pour les autres types de véhicule, il n’y a pas de règle quantitative claire concernant la distance de sécurité.

Le Code de la Route précise les distances uniquement pour les poids lourds. ©www.code-de-la-route.be

En pratique, un espace correspondant à la distance parcourue en 2 secondes est recommandé. Pour un véhicule circulant à 120 km/h, un espace de deux secondes correspond à une distance de 67 mètres. Pour un camion roulant à 90 km/h, la distance parcourue en 2 secondes est de 50 mètres, soit la définition légale de la distance de sécurité. En cas de mauvaises conditions climatiques, les distances de sécurité doivent augmenter : 3 secondes sur route mouillée, et 4 secondes sur route enneigée ou verglacée.