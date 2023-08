Près de 30 ans après la disparition de Sylvie Carlin, sa famille ne lâche rien : "On va chercher son ADN sur un matelas de Michel Fourniret"

Mais la jeune femme a disparu un jour de décembre 1994. Et le mystère n'a jamais été résolu, marquant à vif la famille Carlin qui s'obstine, veut la vérité et refuse de baisser les bras.

Minutage

15 décembre 1994, un jeudi. Élève infirmière à Bruxelles, Sylvie Carlin, 19 ans, vit chez sa mère, 12 rue Jeanne Dubois à Roucourt.

Cet après-midi, Sylvie se trouve chez sa sœur Agnès qui habite en face de la gare de Péruwelz. Ayant appris par une voisine qui possède le téléphone que leur mère a fait une mauvaise chute, Sylvie, pour s'assurer que tout va bien, se rend à pied rue J. Dubois. C'est à deux kilomètres, l'affaire de 20 minutes.

En fait, il y avait plus de peur que de mal et Sylvie a tout simplement bavardé une heure ou deux avec sa mère tout en l'aidant à faire le ménage.

Vers 16 h 30, la maman proposait de la ramener en voiture chez Agnès. Elle-même devait déposer un petit-fils à son entraînement de football, à Wiers. Sylvie cependant préférait rester un moment à ranger sa chambre. Elle rentrerait à pied. Et elle sait qu'Agnès l'attend pour le souper. "J'avais mis la table", raconte cette dernière que nous retrouvons. Agnès se souvient qu'elle préparé des côtelettes et des pommes de terre avec des épinards. La table était mise. Agnès a attendu, Sylvie n'est jamais arrivée. Et leur mère, qui rentrait sur Roucourt par le même trajet, ne l'a pas croisée non plus.

En cul-de-sac

Le lendemain 16, la disparition était signalée à la brigade de Péruwelz où le planton répondait que Sylvie étant majeure, "il fallait attendre 48 heures avant de commencer les recherches", ce genre de choses qu'on répondait à l'époque, avant l'affaire Dutroux. Dans le même style, la famille Carlin s'entendra aussi répondre que "vous verrez qu'elle va revenir. C'est encore sûrement une affaire de c***". Elle n'a jamais encaissé.

Un coup de téléphone. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Mais à l'époque, les téléphones portables sont rares. Ne voyant pas revenir Sylvie, Agnès a supposé que sa sœur avait décidé finalement de rester à Roucourt. De même qu'à Roucourt, la maman a pensé que Sylvie était rentrée chez Agnès comme prévu. Aujourd'hui, un coup de fil aurait suffi à lever le malentendu. En 1994, le malentendu a subsisté jusqu'au lendemain matin. Et jusqu'à ce jour, on ne sait rien.

L'inconnue d'Irlande

Il y a deux ans, la DH (25/08/2021) révélait une "piste irlandaise". Un corps s'était échoué en décembre 1995 sur une plage - Ballinamona - non loin de Rosslare, sur la côte est de l'île. Les restes, auxquels il manquait le crâne, portaient un jean fabriqué et uniquement vendu en Belgique. Le corps n'était pas identifié.

À lire aussi

Après vérifications, le résultat vient d'être communiqué à Agnès Carlin : ce n'est pas Sylvie. "Le service d'accueil des victimes du palais de justice de Tournai m'a annoncé en juin que les profils ADN ne correspondent pas". Sylvie Carlin n'est pas l'inconnue de Ballinamona qui avait possiblement un lien avec la Belgique et n'est toujours pas identifiée.

Une piste Fourniret-Olivier

La piste Fourniret, bien qu'improbable, n'est pas refermée. Il est curieux qu'alors que le couple Fourniret-Olivier a commis des crimes en France et en Belgique dans les deux décennies 1980 et 2000, on ne sait rien des années 1990. Pourquoi Fourniret, qui opérait des deux côtés de la frontière, n'aurait-il pas eu d'activité criminelle pendant dix ans ?

"Le service d'accueil des victimes a pu aussi m'annoncer qu'on allait chercher de l'ADN sur un matelas trouvé dans une camionnette de Michel Fourniret", a confié Agnès Carlin. "Ils ne m'ont pas donné de date. Alors on est en attente".

Pour la famille, la disparition volontaire, la fugue, est à exclure. L'accident ? " On aurait retrouvé le corps, non ? De même qu'après un suicide, hypothèse à laquelle nous n'avons jamais cru."

Le dernier témoin

Retour au jeudi 15 décembre. Après 16 h 45 mais avant 18 h, Sylvie, qui se sait attendue pour le souper, quitte le domicile de sa mère. Entre la rue Jeanne Dubois a Roucourt et le domicile d'Agnès rue des Français à Péruwelz, passe le canal Nimy-Blaton. Daphné, une connaissance de Sylvie, affirme l'avoir vue sur le pont du canal aux environs de 18 h 30. C'est le dernier témoin. Daphné, qui passait à vélomoteur, relate qu'elle était seule, en train de fumer et "avait l'air triste". Il faisait nuit et elle était à vélomoteur, mais soit. Daphné dit avoir klaxonné et Sylvie aurait répondu d'un signe de la main. Elle se savait attendue pour le souper. Alors que faisait-elle sur le pont ? On a supposé un rendez-vous avec Nicolas, un ex-petit ami avec qui elle aurait voulu renouer. La piste n'a pas non plus abouti.

Violeur de la Sambre

Puisqu'il s'est forcément passé quelque chose, Agnès Carlin pense maintenant au Violeur de la Sambre qui a sévi entre 1988 et 2018 sur la frontière franco-belge. La journaliste Alice Géraud fait le point, de façon remarquable, dans son livre, "Sambre", sorti aux éditions Lattès). Dino Scala, le Violeur de la Sambre comme les médias l'ont surnommé, aurait fait 56 victimes de Dino Scala principalement en France mais aussi en Belgique, dans la région d'Erquelinnes.

Une date saute aux yeux : un viol commis le 30 décembre 1994, exactement quinze jours après la disparition de Sylvie Carlin.

Évidemment, ce type de rapprochement ne prouve rien. Le Violeur de la Sambre n'a d'ailleurs jamais tué. Mais qu'en sait-on, en réalité ? Le 30 décembre 1994, la victime qu'il étranglait a pensé qu'elle n'allait pas s'en sortir, que son agresseur "allait la jeter en contrebas dans la Sambre" et qu'elle allait mourir. Dino Scala opérait habituellement tôt le matin mais quelques viols sont rapportés en soirée. Il avait son secteur bien délimité le long de la Sambre mais disposait d'un véhicule pour se déplacer. Et Roucourt et son canal ne sont qu'à 50 kilomètres. En définitive, Scala a agi trente ans avant d'être démasqué, ce qui donne à penser qu'on ne sait peut-être pas tout de lui.

"J'y crois peu", concède Agnès Carlin. "Mais pourquoi ne pas explorer plus avant la piste du Violeur de la Sambre".

Sylvie Carlin aurait donc 47 ans. Les années passent mais pour la famille qui se bat contre l'oubli, Sylvie qui était tournée vers les autres, voulait devenir infirmière, aimait les enfants et avait le cœur sur la main, mérite assurément qu'on continue de se battre pour elle.