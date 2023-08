Presque le plus vieil avis de recherche du pays !

Le coup de fil la décidait à se rendre chez sa mère à Roucourt afin de s'assurer que tout allait bien. 14 h 47 n'est donc pas l'heure de la disparition. Sylvie a encore été vue aux environs de 18 h 30, quand on perd définitivement sa trace.

Bizarre

L'avis de recherche renseigne aussi que Sylvie s'est rendue chez une amie. C'est pareillement inexact. En réalité, Sylvie qui se trouvait 12 rue Jeanne Dubois à Roucourt, devait revenir chez sa sœur Agnès, rue des Français à Péruwelz. Agnès l'attendait pour le souper. La jeune femme de 19 ans s'est volatilisée entre les deux adresses. Un élément est que sa mère, qui revenait en voiture en faisant le trajet inverse, n'a pas vu sa fille.

À lire aussi

Le dernier témoin est Daphné, une connaissance. Elle dira par contre avoir vu Sylvie seule sur le pont du canal, en train de fumer. C'est tout de même curieux : est-ce un endroit pour fumer, le milieu d'un pont, en plein courant d'air, en plein décembre ?

Lunettes

Sylvie avait sur elle 100 FB (2,5 euros) et sa carte d'identité. Elle avait quitté Péruwelz à pied sans son sac. Si elle avait des lunettes, il lui arrivait, par coquetterie, de ne pas les porter sur elle. Mais elle ne pouvait s'en passer longtemps.

Des témoins déclarèrent l'avoir aperçue en divers endroits. À la fin, ces témoignages paraissent tous improbables. Pour la famille, ils ont "juste fait perdre du temps aux enquêteurs". Le dossier est officiellement refermé mais des recherches ont encore lieu. L'avis de recherche n'a pas été retiré. "1m70, yeux bleus, cheveux longs châtain, pull mauve avec triangle blanc, veste de cuir, chaîne en or autour du cou et trois bagues - deux en or, une en argent - aux doigts". L'affaire Sylvie Carlin est une énigme depuis vingt-huit ans.