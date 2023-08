Les coulisses de la justice, épisode 7 avec le célèbre médecin légiste Philippe Boxho : "Je ne ris pas des morts, je ris de la mort"

Dans ce septième épisode des coulisses de la justice consacrées au rôle de chaque intervenant de la chaîne judiciaire belge, nous vous présentons le docteur Philippe Boxho. Le médecin légiste nous détaille ses missions et nous parle de son expérience face aux cadavres mais aussi face aux vivants, qui constituent d'ailleurs 80 % de son travail. Pour analyser les causes d'un décès, il ne faut être ni macabre ni morbide, insiste le docteur Boxho qui n'éprouve d'ailleurs aucune émotion face aux cadavres. "Si on en a en faisant ce métier, c'est qu'on a un problème !", s'exclame le légiste qui ajoute ne pas rire des morts mais de la mort.