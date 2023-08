Les coulisses de la justice, épisode 9 : “L’acte commis ne définit pas l’être humain”

Dans notre neuvième et dernier épisode des coulisses de la justice consacré au rôle de chaque intervenant de la chaîne judiciaire, Edwina Dipietrantonio, assistante de la Maison de Justice de Mons, nous explique comment elle accompagne les condamnés dans leur réinsertion au sein de la société. Une démarche qui dépend avant tout du principal concerné. “La personne doit être actrice de sa mesure. Nous ne sommes pas là pour lui dicter sa conduite. Notre casquette est double : on aide et on contrôle. On ne juge pas la personne en fonction des infractions commises. L’acte ne définit pas l’être humain”, précise celle qui aide ces condamnés dans leurs démarches visant à retrouver un travail, un logement, etc.