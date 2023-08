Les transactions pénales ont fait rentrer 246 millions dans les caisses

Pas question de transaction pénale pour les crimes de sang car il ne peut y avoir “d’atteinte grave à l’intégrité physique”. Dans les faits, c’est quasi toujours pour des affaires fiscales, économiques et financières.

Pour répondre à une partie de ces critiques, les transactions pénales seront bientôt prononcées en audience publique, quand le projet du ministre de la Justice sera voté. Si cela avait été le cas, on aurait ainsi pu savoir combien des inculpés du Footballgate ou Stéphane Moreau (dans certains des dossiers qui le concernent) ont payé pour éviter un procès.

Car, or exception – à savoir quand l’inculpé et le parquet sont d’accord – les montants payés pour les transactions pénales restent secrets.

Tout au plus peut-on avoir une idée globale des montants qui sont rentrés dans les caisses de l’État. Et, à ce titre, 2022 a été une excellente année : le Trésor public s’est gonflé d’un peu plus de 246 millions d’euros.

L’année dernière, 133 transactions pénales élargies ont été conclues mais un tribunal n’a encore constaté l’extinction de l’action publique que dans 110 d’entre elles. Dans ces 110 transactions, 18,587 millions d’euros ont été payés, soit un montant moyen de près de 169 000 euros.

On est donc loin des montants records qui ont été engrangés par le passé dans des dossiers exceptionnels : le seul dossier HSBC Private Bank avait fait rentrer une transaction pénale de 294,4 millions d’euros en 2019 et le dossier de la banque UBS avait permis de gonfler les recettes de l’État de 49 millions en 2021.

Liège en pointe

Mais ces 18,587 millions d’euros ne sont pas le seul argent qui est rentré dans les caisses de l’État l’année dernière. Il y a les frais de justice dans ces dossiers (500 000 euros), les montants dus au fisc ou à l’ONSS (11,029 millions) d’euros. Et surtout ce qu’on appelle les “avantages patrimoniaux cédés” : 215,732 millions d’euros. C’est-à-dire les avantages (biens, argent) obtenus en commettant l’infraction.

Ce montant exceptionnel des “avantages patrimoniaux cédés” s’explique par ce qui a été récupéré dans des dossiers du ressort de la cour d’appel de Liège qui, à elle seule, a récupéré 96 % de ce montant.