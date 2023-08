Le thriller de cet avocat belge décoiffe: "Mon polar a alarmé un procureur d’Etat!"

Mais qu'ont-ils tous à prendre la plume ? Après la juge Gruwez, son collègue Claise et une kyrielle d'avocats : Alain Berenboom, Marc Uyttendaele, Daniel Spreutels, Sven Mary et, en leur temps, Michel Graindorge et Xavier Magnée, voilà Me Eric Jacobs, du cabinet Guy San Bartolome qui se lance dans l'écriture.