Pasqualina ne digère pas la sortie de prison de Paolo Falzone, chauffard du drame de Strépy: “Il a tué mon homme, enlevé son papa à mon fils de 3 ans"

Pasqualina est en éveil mais dans un sale état : vertèbres cervicales fracturées, crâne ouvert, pied gauche fracturé, fracture ouverte au tibia droit, lombaires touchées…

Drame de Strépy: Pasqualina Salandra a grièvement blessée. ©DR

Après deux mois d’hôpital et cinq opérations, la Maurageoise passera les quatre premiers mois de sa convalescence alitée chez sa sœur avant de retrouver sa maison en septembre dernier. Elle est en rééducation depuis un an et demi, une période passée en majeure partie en chaise roulante. “Je commence à marcher sans béquilles, en boitant. Mais je ne me souviens toujours de rien. Je me rappelle juste de notre rassemblement à la salle et de notre départ avec les gilles vers cinq heures du matin.”

Lorsqu’il y a une semaine, l’annonce de la sortie de prison de Paolo Falzone et de sa mise en détention sous bracelet électronique est tombée, cette infirmière publie un message empli de colère sur Facebook. Elle s’adresse directement au conducteur de la BMW qui, le 20 mars 2022, a mortellement percuté, à près de 160 km/h, six carnavaliers à Strépy et blessé une quarantaine de personnes.

“Regarde ce que ton acte d’assassin a fait de moi. Par miracle, oui, je suis vivante. Mais regarde […] ce que tu as fait subir à mes enfants et à mes parents. Tu as tué mon homme. Tu as privé mon fils de quatre ans de son papa et mis sa maman dans un état pitoyable. Toutes ces souffrances […] que tu as fait endurer à nos proches. J’ai été privée de dire ‘au revoir’à mon homme. […] J’ai été privée de mon rôle de maman pendant des mois. Tu m’as tout pris pour satisfaire ton désir de frimer […].” À ce post s’ajoutent des images de son corps esquinté sur un lit d’hôpital et de ses cicatrices…

“Maintenant, qu’il est sorti, il a la chance, lui, de reconstruire sa vie, de voir ses amis, sa famille. Il est certes toujours considéré en détention mais, à mes yeux, il est en liberté relative. Et cette période hors de prison, sous surveillance électrique sera décomptée de sa peine finale. J’enrage sur le fait que l’enquête prenne autant de temps.”

Le procès n’aura certainement pas lieu avant fin 2024. Et Pasqualina n’est pas la seule à souffrir de cette sortie de prison. Le 9 septembre, sera d’ailleurs organisée, par l’“association du 20 mars 2022”, une marche pour protester contre cette sortie de prison sous bracelet électronique.

Paolo Falzone est inculpé pour cinq homicides involontaires et un volontaire. Pour ce deuxième chef, il s’agit d’une victime sur laquelle le conducteur a roulé après que celle-ci a atterri sur son capot.

En attendant le verdict, Pasqualina va tout donner pour son gamin de quatre ans. “Il parle toujours de son père tous les jours”, nous dit-elle. “Il veut souvent voir des photos et des vidéos de Fred. Il se demande si son papa va bien au ciel.”