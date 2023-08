Angélique, la maman du jeune passé à tabac par une bande en Flandre, témoigne : “Vous ne feriez même pas ça à un chien ou à un chat”

La scène filmée qui s’est déroulée à Zelzate, en Flandre-Orientale, est difficilement supportable tant elle révoltante. Dans la vidéo, on voit un jeune garçon se faire maltraiter par un groupe de jeunes. L’adolescent est véritablement passé à tabac et humilié. La bande qui l’encercle le force à se mettre à genoux et lui demande d’embrasser leurs pieds.