Une ado ne sait toujours pas si elle a été violée : “Ils m’ont dénudée, inconsciente et au réveil, j’avais mon soutien-gorge au cou et des bleus”

Son erreur, admet-elle aujourd’hui, est d’avoir permis à trois garçons, dont un qu’elle connaissait bien, de venir chez elle faire la fête vers 20 h 30. Son frère aîné est absent et sa maman est vacances. “Je ne bois jamais, je ne fume jamais. Ils m’ont proposé un verre de vodka Red Bull puis un joint, puis un deuxième verre. Je ne fume ni ne bois jamais mais, là, prise dans le contexte, j’ai accepté. Celui que je connaissais m’a dit après que je m’étais endormie sur l’appui de fenêtre et qu’ils m’avaient mise au lit. Et ce n’est que le lendemain matin que j’ai émergé et me suis retrouvée nue. Mon lit n’avait plus de draps. Je ne sais toujours pas si j’ai été violée. Mais je sais que je n’ai pas donné mon consentement pour être dénudée. Il y a, à mon sens et à tout le moins, agression sexuelle.”

De retour des toilettes, Lola constate que c’est le carnage chez elle. La chambre du frère est sens dessus dessous et, notamment, il y a des restes de bouffe sur le divan du salon : “Ils ont volé mon téléphone, la PS4, un écran d’ordinateur, de l’argent, des écouteurs, une montre des vêtements et des chaussures de marque.”

Dès sa reprise de conscience, Lola va chez le paki le plus proche et appelle la police. Qui saisit notamment les verres dans lesquels de l’alcool a été consommé : “Je les soupçonne d’avoir mis une drogue dans le mien. Il avait une couleur différente des autres. “

Lola est entendue dans la camionnette des policiers qui l’emmènent ensuite à l’hôpital : “J’avais des bleus et des griffes sur les bras et la jambe et un hématome à la tête. On m’a fait des examens du vagin, de l’anus, de la bouche, des doigts…” Dix jours plus tard, Lola sera auditionnée de façon filmée.

Aujourd’hui, Lola ne sait toujours pas si elle a été violée. “On nous dit que l’enquête est en cours, que les prélèvements sont dans un frigo”, témoigne sa maman. “Nous ne savons rien mais, en tout cas, ils sont toujours dans les parages. En septembre, Lola changera d’école, elle ne veut plus risquer de les croiser alors qu’ils traînent souvent sur le chemin entre notre maison et son ancienne école.”

Le parquet de Liège nous confirme que plainte a bien été déposée et que l’enquête est en cours…

“Je suis en tout cas fière de ma fille. Oui, elle a fait une grosse connerie en laissant entrer ces garçons. Mais je suis certaine à 100 % qu’elle ne le fera plus. Mais tout de suite après, elle s’est reprise et a réussi ses examens. Elle a vraiment du caractère.”