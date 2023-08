Deux familles belgo-marocaines interpellées en Espagne durant leurs vacances: 200 kilos de drogue retrouvés dans les voitures

Une première voiture disposant d'une plaque d'immatriculation belge a attiré l'attention des gardes-frontières dimanche après-midi, alors qu'elle faisait la queue pour embarquer vers Algésiras. Le chien renifleur est intervenu dans le véhicule, dans lequel se trouvait un homme de 39 ans, de nationalité marocaine, titulaire d'un permis de travail et de séjour en Belgique. Il était accompagné d'une Belge de 29 ans et de quatre enfants. Après inspection du véhicule, 115 kilos de haschich ont été découverts, cachés dans des doubles fonds à différents endroits de la voiture.

À peine une heure plus tard, un homme de 48 ans et une femme de 41 ans, tous deux de nationalité marocaine et détenteurs d'un permis de travail et de séjour en Belgique également, ont été interpellés lorsque les mêmes fonctionnaires ont découvert 87 kilos de drogue dissimulés aux mêmes endroits dans leur véhicule. Quatre enfants se trouvaient également dans cette voiture.

Les adultes ont été mis à la disposition du juge d'instruction. Les huit enfants, âgés de 1 à 15 ans, sont provisoirement hébergés dans deux centres de protection de l'enfance à Ceuta.