“Mes voisins veulent isoler leur salle de bains en empiétant sur ma propriété”: la très mauvaise surprise de Brigitte à son retour de vacances

C'est une querelle de voisinage comme il y en a tant que l'habitante d'Auderghem a souhaité partager avec nos lecteurs. "Mes voisins ont l'air de considérer qu'ils ont le droit d'empiéter comme ça sur une propriété. Ils veulent placer des matériaux d'isolation sur le mur mitoyen extérieur, autrement dit de mon côté, donc chez moi. Ils avaient même prévu la date des travaux sans savoir si j'acceptais. Je refuse, c'est évident. Il n'en est pas question."

Convivialité

Nous sommes dans un quartier charmant et paisible où l'on vit en parfaite harmonie. Brigitte, qui habite là depuis trente ans, compte parmi les anciens. "Chaque année, le quartier organise un 'apéro des voisins' où l'on apporte des boissons et des plats qu'on a préparés. Ce serait dommage de gâcher le vivre-ensemble alors que la convivialité a toujours été de mise".

Les voisins, pour leur part, disent "ne pas comprendre pourquoi tant d'histoires"

Donc, Brigitte, la soixantaine, apprenait le projet à son retour des congés. Selon elle, les voisins ne l'avaient informée de rien.

Ce que ceux-ci réfutent. Avant le 20 juillet, leur expert d'assurance prenait contact avec Brigitte en vue d'un rendez-vous. L'expert proposait le 21 juillet. La date est étonnante mais Brigitte l'acceptait.

Ce jour-là, l'expert, arrivé avec retard, expliquait qu'afin d'isoler leur salle de bains, les voisins envisageaient de placer des matériaux d'isolation "contre le mur mitoyen côté extérieur." L'expert ayant parlé de 13 cm d'épaisseur, Brigitte comprenait qu'on allait empiéter "de 13 cm de mon côté, sur ma propriété".

"Je regrettais d'avoir laissé l'expert entrer chez moi et de l'avoir autorisé à prendre des photos à l'intérieur. Je n'étais pas d'accord mais il me coupait la parole en indiquant qu'il avait été avocat avant de travailler pour les assurances, manière de dire qu'il connaissait son affaire et que j'avais juste le droit de me taire ".

Des murs de 1912

Brigitte passe un mois d'août exécrable. "Ces maisons datent d'avant la première guerre. C'est du rejointoyage d'il y a un siècle, les briques sont devenues friables. Le bruit, la poussière, quel cauchemar quand les travaux commenceront début septembre. Quelle belle rentrée ! "

Brigitte le répétait ce week-end : pour elle, il n'est tout simplement pas question de "toucher à ma propriété".

Réponse par SMS

Après sa visite du 21 juillet, l'expert des assurances a tenu à mettre les choses au clair. Il a répondu par SMS.

Quand Brigitte répète que les travaux prévus auront donc lieu "sur ma propriété", l'expert répond que non, "les voisins ne vont entreprendre aucun travaux sur votre propriété". Ils souhaitent seulement, écrit-il, isoler le mur mitoyen extérieur "de votre côté."

C'est donc bien comme Brigitte l'entend : "de votre côté". L'expert écrit : "Les voisins vous demandent aimablement s'il est possible d'isoler le mur mitoyen extérieur de votre côté".

L'expert précise néanmoins que primo, c'"est fréquent" et deuxio, les voisins acceptent d'effectuer les travaux "à leurs frais".

Alors Brigitte bondit : "À leurs frais ? Encore bien".

L'expert poursuit que "sans accord préalable de votre part, rien ne sera fait, bien entendu".

Mais à la phrase suivante, Brigitte s'est sentie intimidée. "Dans ce cas, écrit-il, je fournirai (aux voisins) une note juridique leur expliquant les différents recours qu'ils ont".

Réponse sèche

Puisqu'elle avait laissé l'expert entrer chez elle et l'avait même autorisé à prendre des photos, Brigitte s'est permise de demander à examiner les plans du chantier. Elle se ferait ainsi une idée plus précise, explique-t-elle.

Refus sec de l'expert des assurances : "Vous ne pouvez nullement contraindre (vos voisins) à vous fournir plans et/ou permis, cela ne vous regarde pas".

Le ton a déplu. "Je l'avais invité chez moi. Je l'avais autorisé à photographier mes murs (ce qui signifie, au passage, qu'on envisage d'éventuels dégâts), je demandais à voir les plans et voilà ce qu'il me répondait : cela ne vous regarde pas ".

Au final, Brigitte a voulu savoir si tout était en ordre, administrativement parlant, en ce qui concerne l'urbanisme. L'expert a répondu que oui sans fournir non plus d'explication détaillée.

Alors Brigitte est dans l'expectative. Anxieuse à l'idée des tracas qui l'attendent.

Voisins bienveillants

Tandis que les voisins se veulent, eux, très rassurants. Nous les avons contactés. Leur but, disent-ils, n'est certainement pas de créer du mauvais voisinage.

Pour commencer, ils certifient avoir informé leurs deux voisins bien à temps. Ils font observer que les autres voisins d'à-côté ne font d'ailleurs pas d'histoire.

Ils précisent ensuite qu'agissant en bons pères de famille, ils ont pris une assurance, à leurs frais, de manière à couvrir les dégâts éventuels.

Quant à la convivialité, ils relèvent qu'ils attendent depuis plusieurs semaines de savoir si Brigitte est d'accord ou pas. Ils ajoutent qu'en cas de refus de sa part, les travaux auront lieu sur le mur mitoyen intérieur. Il n'est donc pas question de recours, comme leur expert l'a laissé entendre, leur volonté n'étant pas d'entretenir des querelles stériles de voisinage.

Vendredi, Brigitte n'en démordait pas : "Je refuse qu'ils touchent au mur mitoyen et débordent de 13 cm de mon côté".