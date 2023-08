“C’est une honte de laisser un tel lieu mémoriel dans cet état”: la plaque en hommage à Walthère Dewé, grand résistant des deux guerres, à l’abandon

L'écrivain et historien Joël Goffin était , lui, frappé de stupeur. "Bon sang, a-t-on déjà oublié ? Est-ce ainsi qu'on rend hommage à nos grands hommes, et qu'on maintient le souvenir de celui qui a dirigé La Dame Blanche pendant la Première guerre et le réseau Clarence durant la deuxième ?"

La Dame Blanche

Walthère Dewé était ingénieur. Le Liégeois a 34 ans, en août 1914, quand les Allemands envahissent. Et de qui tenir. Dès l'invasion, un cousin, Dieudonné Lambrecht, a mis sur pied un réseau d'espionnage au service du renseignement allié. Grâce à lui, les alliés sauront tout ou presque des mouvements ferroviaires des troupes allemandes dans le pays occupé. Mais Lambrecht est pris par les Allemands et fusillé au fort de la Chartreuse, le 18 avril 1916. C'est son cousin, Walthère Dewé. C'est alors Walthère Dewé qui prend la relève. Le réseau, rebaptisé La Dame Blanche et qui comptera jusqu'à 1 300 agents, fournira à Londres 75 % des renseignements collectés en Belgique occupée.

Le réseau Clarence

Quand la deuxième guerre arrive en septembre 1938, Walthère Dewé est ingénieur en chef à la Régie des Télégraphes et Téléphones. Dès la déclaration de guerre, contacté par le SIS britannique, l'ancêtre de l'actuel MI6, il créait le Corps d'Observation Belge. Sous couvert d'activités commerciales avec l'Allemagne, ce réseau constitué d'hommes d'affaires réalisait des missions d'espionnage industriel en Allemagne.

En juin 1940 quand la France et la Belgique ont capitulé, Walthère Dewé réactivait La Dame Blanche avec l'aide de son ami Hector Demarque. Sous le nom de guerre de "Cleveland", Dewé organisait le nouveau réseau, qu'il appelait "Clarence", sur le modèle de celui de la Dame Blanche de la première guerre. Le réseau Clarence enverra 872 messages radios, 163 rapports comprenant des cartes, des croquis et des photos, et 92 courriers qui seront acheminés vers l'Angleterre via la France et l'Espagne. Claude Dansey, le vice-directeur du SIS qui gérait les contacts depuis Londres, dira du réseau Clarence qu'il occupait "la première place parmi les services de renseignements militaires de toute l'Europe occupée".

Rue de la Brasserie

Walthère Dewé ne verra pas la Libération. Début 44, les transmissions radio avec Londres sont devenues de plus en plus risquées, les Allemands utilisant la radiogoniométrie pour localiser les lieux d'émission. Rien n'arrêtera Dewé alias Cleveland, ni l'arrestation de ses deux filles, ni la perte de son épouse terrassée par une crise cardiaque.

Début janvier 44, Walthère Dewé apprend que la Gestapo vient d'identifier Thérèse de Radiguès, autre grande figure du réseau Clarence dont la maison à Ixelles sert d'état-major et de dépôt d'armes. Walthère Dewé décide d'aller la prévenir de se mettre en sécurité. Nous sommes le 14 janvier. Lorsqu'il arrive chez elle, au 41 de l'avenue de la Couronne, la Gestapo est déjà sur place. Face aux gestapistes qui surgissent dans le salon, Dewé qui n'est plus tout jeune - 63 ans - parvient à les bousculer et à fuir. Il court cent trente mètres. Au carrefour de l'avenue de la Couronne et de la rue de la Brasserie, il saute dans un tram de la ligne 81 qui s'arrête malheureusement presque aussitôt, à cause d'un feu rouge. Walthère Dewé bondit hors du tram et s'encourt vers la place Flagey mais, second coup du sort, un officier allemand arrivant à pied de la place Flagey fait feu sur lui.

Cherchez la différence

Walthère Dewé est tué devant le numéro 2 de la rue de la Brasserie.

Ce lieu qui aujourd'hui ne ressemble plus à rien.

La façade est taguée. Sur la plaque commémorative du "héros des deux guerres tombé sous les balles allemandes", quelqu'un est allé taguer : "Le vrai poil".

Cherchez la différence. En France, les cendres de Jean Moulin sont au Panthéon. En Belgique, qui connaît Walthère Dewé ? En France, des lycées, des boulevards portent le nom de Jean Moulin. A Ixelles, le 2 rue de la Brasserie est une honte.

La commune a réagi

Telle était la situation depuis de très nombreux mois, et personne ne trouvait à redire et ne réagissait. Pour préparer ce reportage, nous avons contacté le bourgmestre d'Ixelles jeudi passé, sur son lieu de villégiature. Christos Doulkeridis ignorait la situation.

Mais il a immédiatement réagi, depuis là-bas. Le lendemain, une intervention de la commune avait lieu pour nettoyer la plaque. L'équipe des graffitis a fait le nécessaire.

Quant à la façade, les agents ont cherché à contacter le propriétaire de l'immeuble; celui-ci n'était pas présent. Un avertissement a été déposé dans la boîte aux lettres.

La procédure va suivre son cours, expliquait hier le bourgmestre Doulkeridis. "Si le propriétaire ne nous répond pas dans les 30 jours, nous pourrons intervenir, conformément au règlement communal, pour nettoyer la façade".

Christos Doulkeridis se disait très attentif à la préservation des lieux de mémoire. Il y en a d'autres.

Pas loin de là, au coin de l'avenue de la Couronne et de la rue Wéry, se trouve celui qui rappelle le souvenir et le martyre de la petite Loubna Benaïssa assassinée le 5 août 1992 par Patrick Derochette, à l'âge de neuf ans. Dorénavant, le lieu mémoriel en hommage à 'Cleveland' sera pareillement entretenu.