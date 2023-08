Malaise, coups de pression et mensonges, la fédération francophone de karaté en pleine tourmente: “Je déposerai plainte pour calomnie et diffamation”

La plupart connaissaient Olivier Mahauden, lui faisaient confiance et lui confiaient leur enfant "les yeux fermés".

Beaucoup s'étaient réjouis en 2016, de le voir nommé à la tête de cette fédération, la FFKAMA, qui compte plus de 6 000 affiliés et se trouve être la seule reconnue par l'Adeps. Les faits les plus anciens dateraient d'une vingtaine d'années. Ils auraient eu lieu au domicile privé d'Olivier Mahauden et concernent deux jeunes qui fréquentaient un club. Les victimes d'une quinzaine d'années s'étaient tues à l'époque et n'avaient jamais parlé depuis. L'enquête porte également sur des abus sexuels (présumés) plus récents. A chaque fois, la même question revient dans la bouche des parents : "Comment avons-nous pu être aveugles ?"

Clarisse Locoge, nouvelle présidente

La fédération ne pouvait pas réagir plus vite. Dans l'heure où il apprenait l'interpellation de Mahauden, Eddy Quaino, en tant que secrétaire général de la FFKAMA, alertait le conseil d'administration. Sur-le-champ, celui-ci rappelait la présomption d'innocence mais suspendait préventivement Mahauden de ses fonctions de président et de directeur technique.

C'est maintenant devenu définitif, Olivier Mahauden ayant démissionné "de lui-même", depuis la prison.

La fédération a élu sa nouvelle présidente. Le choix de Clarisse Locoge s'est fait à l'unanimité. Et tout le monde - l'Adeps, la Cellule du Sport de haut niveau, l'Observatoire de l'Ethique ainsi que le ministre Pierre-Yves Jeholet qui a repris en juillet les attributions de Mme Glatigny - a marqué son accord.

Mais un malaise s'est installé.

Il fait suite à certaines publications postées dans les réseaux sociaux. Comme on l'imagine, les commentaires vont dans tous les sens. "Une honte pour les vrais enseignants, qu'ils soient dans les arts martiaux ou non". "C'est vraiment malheureux et décevant". "Bien triste de lire tout cela". Un proche de l'ancien président tombe à la renverse : "J'apprends tout cela alors que nous étions amis depuis plus de vingt ans et que nous avons organisé ensemble des stages en Turquie pendant treize ans".

D'autres s'interrogent sur "l'avenir d'une fédération qui a permis à ces jeunes de trouver un niveau plus que correct ainsi qu'une belle reconnaissance sportive. Les autruches vont-elles rester inactives, impassibles et inaudibles. Espérons que la justice poursuivra ses devoirs comme il se doit."

Insulté sur Facebook

D'autres, enfin, vont plus loin, jusqu'à s'inquiéter de savoir si l'enquête ira jusqu'au bout.

Le père d'une fillette inscrite dans le club d'Olivier Mahauden jette le pavé dans la mare. Il affirme qu'un dirigeant de la fédération se faisant passer pour le "chef d'enquête", l'a contacté afin de l'inciter à pousser les élèves du club à ne pas porter plainte contre Mahauden car, lui aurait-il dit, "l'affaire est une supercherie (lire : une cabale) montée pour nuire au président".

Le témoignage a été posté en publication publique, le 11 août, sur le réseau social Facebook.

Depuis lors, des parents veulent savoir ce qu'il en est. Y-a-t-il des pressions dans l'affaire Mahauden ?

Eddy Quaino a réagi

Nous avons contacté Eddy Quaino, le secrétaire général de la FFKAMA, puisque c'est de lui qu'il s'agit, lui qu'on insulte aussi de "trou du c*". Eddy Quaino a accepté de répondre.

Pour bien comprendre, il faut savoir qu'outre ses responsabilités à la fédération de karaté, Eddy Quaino est policier, inspecteur principal, et très connu, en tant que représentant syndical.

Eddy Quaino est révulsé. Ce week-end, il préparait un dépôt de plainte pénale pour calomnie, diffamation et imputation calomnieuse.

"J'ai conservé les captures d'écran. Je ne puis accepter un ramassis de mensonges publié par des personnes qui ne connaissent et ne maîtrisent rien, dans le but de me nuire et à travers moi, de salir la fédération. Ça suffit, ces gens qui insultent et racontent n'importe quoi ".

Eddy Quaino réfute toutes les allégations. À ceux qui affirment qu'il se serait présenté comme le "chef d'enquête" de l'affaire Mahauden, il répond qu'étant syndicaliste, il n'a plus de compétence d'enquêteur judiciaire depuis 2014.

Évidemment, ces publications sur les réseaux sociaux ont été lues par les enquêteurs. Eddy Quaino a été convoqué. Les enquêteurs lui ont demandé s'il était exact qu'il avait pris contact avec des familles afin de les influencer et faire pression sur elles. Eddy Quaino a répondu par la négative : "Non, à aucun moment".

"Force de nuisance"

Eddy Quaino ajoute qu'à la suite de l'arrestation de son ancien président, la fédération a mis en place des mécanismes de soutien aux victimes. Dans la suite de cela, Eddy Quaino dit avoir été contacté "par une dizaine de personnes".

Eddy Quaino a conclu : "Ils sont peu nombreux mais je sais ceux qui essaient de monter quelque chose pour me déstabiliser (...) avec une force de nuisance contre la fédération."