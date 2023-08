Cinq supporters du RWDM devant le tribunal: “1500 euros et 42 mois d’interdiction de stade, c’est injuste et disproportionné”

Roquettes et flèches de feu

La rencontre s'était jouée le 30 avril 2022 au Paray, le stade de Seraing. En partageant l'enjeu (0-0) face au RWDM, les Métallos conservaient leur place en D1A et brisaient le rêve des Molenbeekois contraints à rester en 1B. Après le coup de sifflet final, de nombreux supporters du RFC Seraing étaient montés sur le terrain, un grand nombre de supporters molenbeekois les avait rejoints et des bagarres avaient éclaté. Des coups de poing étaient échangés, des bombes fumigènes étaient allumées et des projectiles, des roquettes et des flèches de feu, étaient lancés dans les gradins. Tandis que la police, elle, mettait du temps pour intervenir et finalement repousser la foule vers les tribunes.

A la suite de cela, des supporters du RWDM avaient écopé de peines d'amende - habituellement 1 500 euros - et d'interdiction de stade - d'une durée de 42 mois. Les estimant "injustes et disproportionnées", cinq ont pris un avocat spécialisé - Guy San Bartolome - et l'affaire sera débattue devant le tribunal de police de Bruxelles.

Provoqués pendant et après

Ils considèrent que contrairement à ce que la Cellule Football soutient, l'envahissement de terrain et les bagarres ne trouvent pas leur origine dans le comportement des supporters du RWDM mais du côté des supporters de Seraing.

Tout cela a été discuté l'an passé devant le Comité disciplinaire pour le football professionnel de l'Union belge. Dans sa décision, le Comité disciplinaire a reconnu qu'"après que plusieurs centaines de supporters de Seraing sont entrés sur la pelouse (pour célébrer la joie de leur victoire et du maintien en 1A), un certain nombre d'entre eux se sont dirigés vers la tribune des supporters du RWDM afin de les provoquer".

Dans leurs comptes rendus, des journalistes sportifs qui assistaient au match ont relaté que l'envahissement du terrain et les faits d'incitation à la violence ont bel et bien été le fait des Métallos.

Les Molenbeekois n'ont accédé à la pelouse que parce que les portes de grillage 6 et 8 de leur tribune avaient inexplicablement été laissées ouvertes. Et qu'il n'y avait aucune sécurité : comme on le voit sur les photos, il n'y avait qu'un steward pour essayer de les arrêter, les autres ne pouvant que courir pour se mettre à l'abri et veiller à leur propre sécurité.

Speaker du stade

Les Molenbeekois expliquent qu'ils avaient déjà été rendus nerveux par les provocations dont ils avaient été l'objet durant la rencontre, disent-ils. Ils ajoutent que la communication du speaker du stade aurait pour le moins été maladroite et que les heurts ont éclaté, la police n'a pas non plus été la hauteur. Elle aurait regardé deux minutes sans réagir.

Ils étaient provoqués, les grillages étaient ouverts, on arrachait les drapeaux du club, on leur lançait des gobelets et des fumigènes et on menaçait sur la pelouse de s'en prendre à des joueurs, notamment au gardien, et au staff technique : les supporters du RWDM sont effectivement descendus sur la pelouse mais l'envahissement du terrain proprement dit, qui avait déjà commencé, ne leur est pas imputable. C'est ce qu'ils iront expliquer au tribunal.

Égalité des citoyens devant la loi

Quatre des cinq qui seront jugés réfutent tout acte de violence de leur part. Quant au cinquième, il expliquera qu'ayant été frappé par des supporters de Seraing, il n'a fait que répondre.

Leur avocat rappellera également le principe de l'égalité des citoyens devant la loi. On constate en effet que plusieurs centaines de supporters de Seraing ayant envahi le terrain n'ont pas été poursuivis par la Cellule football. Quinze d'entre eux l'auraient été pour avoir participé aux échauffourées. La défense des Molenbeekois, enfin, plaidera la responsabilité à plusieurs titres du club de Seraing, notamment pour n'avoir pas placé suffisamment de stewards et pour avoir inexplicablement laissé ouvertes les fameuses portes de grillage de la 'tribune visiteurs'.

Trois ans et demi, c'est trop

La Cellule Football n'a pas eu la main tendre. Ces supporters s'adressent à la justice dans l'espoir de faire annuler les sanctions, sinon d'obtenir des réductions de peine. Pour eux, 1 500 euros d'amende et 42 mois d'interdiction de stade, c'est injuste et disproportionné. Me Guy San Bartolome demandera au tribunal de les réduire à 1 000 euros et 24 mois, voire 125 euros et 3 mois d'interdiction d'accès.