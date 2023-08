”Papa, je vais mourir” : un petit garçon belge victime de graves brûlures après avoir été piqué par une anémone de mer en France

Petit à petit, alors que le jeune touriste continuait de crier, des marques rouges sont apparues sur son épaule, son cou et son oreille. Ses parents l’ont emmené au poste de secours de la plage, mais personne n’a compris de quoi était victime l’enfant. Pensant que ce dernier avait été piqué par une méduse, son père l’a plongé dans l’eau de mer mais cela n’a rien changé. “Même à la pharmacie, ils n’avaient aucune idée de ce qu’il avait. Quand votre enfant hurle de douleur comme ça et crie ‘Papa, je vais mourir’, la peur vous touche en plein cœur”, témoigne encore le papa.

”Je veux alerter d’autres parents”

Quelques heures plus tard, les blessures du petit garçon ont changé de couleur et son oreille a doublé de volume, ce qui a conduit les parents à l’emmener aux urgences de l’hôpital de Perpignan. Là-bas, un toxicologue a reconnu le motif des tentacules d’une anémone de mer sur la peau de l’enfant et a donc pu établir le bon diagnostic. Mais la guérison de la petite victime, prise de vomissements notamment, a pris plus d’une semaine. “S’il avait été plus jeune de quelques années, il n’aurait peut-être pas survécu”, confie le père, ajoutant que désormais, seules les impressionnantes cicatrices de ses plaies sont encore visibles. “Si je raconte cette histoire, c’est pour alerter d’autres parents et enfants car nous n’avons rien vu venir”, conclut-il.

”Les anémones de mer sont loin d’être des espèces inoffensives”, a confirmé le toxicologue de la KU Leuven Jan Tytgat. Selon lui, si le venin d’anémone est très étudié dans le monde entier, il n’existe pas de véritable antidote contre ce poison. L’eau de mer chaude peut cependant aider à neutraliser quelque peu le venin de l’anémone.