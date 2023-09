Vu sur TikTok: au cœur de l'Afrique, l'incroyable intronisation d'un Belge en tant que chef coutumier tshokwé

On assiste à un Mukanda : l'intronisation de Thierry Claeys Bouuaert comme notable à la cour du roi qui règne sous le nom de Musanya III. Le Belge fait allégeance au grand chef des Tshokwés, ce peuple bantou établi au Congo, en Zambie et en Angola d'où il provient.

Thierry n'est pas venu seul. Cinq de ses compatriotes l'accompagnent dont trois dames. Ils représentent l'association 'Mémoires du Congo' qui compte plus de 600 membres et cherche à perpétuer les liens historiques d'amitié entre le Congo et la Belgique.

Quand nous le retrouvons, Thierry Claeys Bouuaert se dit toujours très ému. "Être accepté comme frère ethnique dans une pareille cérémonie provoque en soi des sentiments intenses. Là, pendant la cérémonie, je ressens toute la charge des responsabilités et des attentes auxquelles il nous faudra répondre. Je suis revêtu des habits de notable, avec le pagne et le couvre-chef traditionnels tshokwés. Mon visage a été blanchi à la poudre de kaolin. Assis sur des peaux de bête, les chefs coutumiers plus anciens ont renouvelé avant nous, selon leur rang, leur allégeance au roi. Les nouveaux chefs promus sont appelés les derniers. Vient ensuite mon tour de recevoir le titre de Tshalaka, qui signifie 'représentant du roi en territoire lointain'".

Zango amour

L'émotion est palpable sur les photos et vidéos ramenées de Sandoa. Solange Brichaut reçoit le nom de "Zango " ("amour "). Marie-Ange Imperiali, celui de "Tshiseke" (joie). Françoise Moelher-De Greef, Marc Georges et Robert Pierre sont, quant à eux, confirmés dans leurs statuts respectifs de "Mwana Mahamba", "Chikuvu" et "Hanga".

Les cérémonies s'étalent sur plusieurs jours. "Graduellement, nous échangeons avec nos frères et sœurs tshokwés. Nous apprenons leurs traditions, leur culture, la vie au village, dans la savane, en totale immersion, coupés du monde. On a parcouru 12 000 km pour arriver là via l'Afrique du Sud"

Le roi tshokwé à Tervuren

Les 'Tshokwés belges' n'ont pas été choisis au hasard. Leur choix résulte de la volonté du roi tshokwé et le processus avait duré deux ans. Le roi tshokwé s'est même déplacé en Belgique en 2022. Il a été reçu à l'AfricaMuseum à Tervuren où, revêtu d'habits traditionnels, il avait tenu à remercier officiellement le musée les équipes qui se sont succédées à travers le temps pour protéger les collections et trésors d'art tshokwe et les faire connaître au public mondial.

"Il faut souligner que les Tshokwés ne demandent aucune restitution. Au contraire, ils considèrent qu'à travers Tervuren, ils ont conquis l'espace culturel belge par le biais de leur art qu'ils demandent à présent aux Belges de faire connaître, en partenariat, dans le monde entier,".

"Trente ans d'autoflagellation"

La cérémonie d'allégeance s'appelle le "mukanda". A travers elle, un message est lancé : "Les Tshokwés ont des valeurs à enseigner. Un modèle d'ouverture, de solidarité et de vivre-ensemble diamétralement opposé à toute velléité de repli identitaire et communautaire."

Pour Thierry Claeys Bouuaert, "nous avons, en Belgique, pendant trente ans, dénigré notre histoire avec le Congo. On a fait de l'autoflagellation sur notre passé colonial. Si ce passé et certaines de ses pages sombres ne sont pas oubliés, le souvenir de la construction et de l'organisation à marche forcée du Congo entre 1908 et 1960 est également loin d'être effacé. À l'Indépendance, elles ont permis au Congo d'entrer de plain-pied dans le concert des Nations. Nous avons rencontré des interlocuteurs qui se projettent résolument dans l'avenir. Ce que les Congolais et les Belges ont pu construire ensemble est toujours bien présent ".

Au cœur de l'Afrique, l'incroyable intronisation d'un Belge en tant que chef coutumier tshokwé. ©D.R.

À ce propos, Thierry Claeys Bouuaert invite à lire le récent ouvrage du professeur Emizet François Kisangani, de la Kansas State University, qui suggère, à propos du 'Congo belge', de "revisiter le colonialisme".

Des images de la cérémonie ont circulé sur TikTok. Elles ont pu surprendre mais à travers l'association Mémoires du Congo qu'il préside, Thierry Claeys Bouuaert lance un appel aux jeunes à s'ouvrir et rencontrer les jeunes du Congo profond. "De manière encadrée, allez à Sandoa. Allez-y en saison sèche, avec des projets à développer en commun : agriculture, implantation de vergers, construction de greniers à grains, de dispensaires, d'écoles. Vous serez attendus à bras ouverts. Allez-y avec humilité et un esprit d'écoute. Vous recevrez beaucoup. C'est quand on sort de sa zone de confort qu'on fait les plus belles rencontres et qu'on apprend à connaître l'autre".