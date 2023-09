Faut-il se rendre à l’évidence dans le dossier des Tueurs du Brabant? “Le moment est venu où il faut admettre qu’ils étaient plus malins que nous”

Nous arrivons à deux ans de la prescription. Faut-il modifier celle-ci de façon à empêcher que le dossier soit définitivement refermé le 10 novembre 2025 et que l'enquête qui dure depuis quarante ans puisse encore continuer. C'est le projet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne.

Si le commissaire Eddy Vos s'exprime à titre personnel, ses réponses risquent de faire du bruit.

"Tirer un trait"

"Si les règles relatives à la prescription ne sont pas modifiées, cela signifiera que les auteurs auront gagné l'impunité dans deux ans. Le 10 novembre 2025, ils pourront apparaître et venir dire 'c'était nous' : la justice ne pourra plus les juger. Bien sûr, ce serait scandaleux, insupportable. Mais soyons sérieux : qui peut croire à un tel scénario et encore espérer qu'il y aura des aveux tardifs".

Pour Eddy Vos, modifier pour la troisième fois les règles relatives à la prescription ne contribuerait par contre qu'à continuer d'alimenter les fantasmes. "Il faut cesser avec les fantasmes qui circulent sur ce dossier. Il n'y a rien de 'grand complot'. C'est nous qui en avons fait un grand complot. Continuer d'enquêter ne servira qu'à nourrir les fantasmes encore et encore. Selon moi, il est temps, après 40 ans, de tirer un trait. Pas de n'importe quelle manière, bien sûr, mais en ouvrant le dossier à l'étude scientifique comme le parlement l'a fait dans les années 2000 en créant des commissions parlementaires d'enquête dans les dossiers Lumumba et Julien Lahaut qui n'avaient pas non plus abouti. Pour ma part, je confierais le dossier des tueries à des historiens spécialisés, étant entendu que leur travail et leurs conclusions soient rendus publics. Le dossier des tueries du Brabant est devenu le symbole de tout ce qui ne va pas en Belgique dans le fonctionnement de la justice et de la police. C'est cela qui nourrit les théories de complot qui circulent. Selon moi, le moment arrive où il faut songer à tirer un trait sur l'enquête, jeter l'éponge et reconnaître que les auteurs étaient plus malins que nous. Les centaines d'enquêteurs et les juges qui se sont succédé depuis quarante ans n'ont pas réussi à les démasquer. C'est dommage pour le dire, mais c'est comme ça".

500 mois d'enquête

"Après 40 ans et tous les moyens qu'on a mis pour aboutir, on n'a pas trouvé assez d'éléments pour rendre justice devant une cour d'assises", poursuit Eddy Vos qui pourtant était le premier à dire, il y a quelques années, qu'on "n'avait pas le droit de laisser tomber ". "Quand il est arrivé qu'on trouve quelque chose - je pense aux armes et autres objets trouvés à Ronquières - ça n'a mené à rien. Il faut devenir réaliste et redescendre sur terre. Tout enquêteur sait que les premières semaines d'enquête sont les plus importantes. Qu'est-ce qui fait penser qu'on puisse encore trouver un élément déterminant alors qu'on arrive à 500 mois d'enquête."

"Déjà trop tard"

L'ancien chef d'enquête, aujourd'hui à la retraite, estime qu'à supposer contre toute attente qu'on trouve cet élément déterminant qu'on n'a jamais trouvé en quarante ans, encore faudrait-il que les auteurs soient toujours en vie.

"Je rappelle que selon le profiling, certains auteurs devaient avoir 50 ans et plus en 1982/1985. Si on les trouvait aujourd'hui, faudra-t-il les sortir d'un home et les amener en Rollator dans le box d'une cour d'assises ?"

Eddy Vos invite à regarder le procès des attentats de Bruxelles.

"Il a fallu sept ans pour préparer le procès des attentats alors qu'on connaissait tout de suite les principaux suspects. Dans le dossier des tueries qui comporte plusieurs centaines de milliers de pages, il est irréaliste, à moins de modifier les règles de la prescription, d'imaginer la possibilité d'organiser un procès alors qu'il ne reste que deux ans. Je ne suis pas seul à penser qu'il faut tirer un trait, y compris du côté de certaines des parties civiles".

"Notre erreur, les idées préconçues "

Et puis, s'interroge l'ancien chef d'enquête, continuer dans quel but ? "Pour quand même classer le dossier et l'archiver dans les caves d'un palais de justice infesté par les rats ? Il y a mieux à faire. L'opinion publique doit savoir que les centaines d'enquêteurs qui ont participé aux recherches n'ont pas gardé les bras ballants pendant quarante ans ni n'ont fait partie d'un grand complot où ils se seraient couverts les uns les autres afin de ne pas trouver la vérité. Les scientifiques qui étudieront le dossier verront que nous n'avons pas passé le temps à remplir des centaines de milliers de pages en recopiant les bottins du téléphone. Tous, nous avons travaillé dans le même but : trouver. Il FAUT admettre que les auteurs ont été les plus malins. Ils ont su utiliser les failles du système et mettre les enquêteurs sur les mauvaises pistes. Ils ont su profiter des changements de magistrats et d'enquêteurs. Il y a eu des changements pour cause de promotion, de maladie, de départ à la retraite. Ils étaient inévitables mais à chaque fois, on a parfois mis plus de temps à démonter le travail qui avait été fait par l'équipe précédente au lieu de se servir de ce travail pour continuer d'avancer. Une autre erreur, qui n'a peut-être pas disparu, a consisté à se laisser guider par des idées préconçues. À se dire : cela doit être comme ça, donc, c'est comme ça".

Magistrats chevronnés

Dans cet ordre d'idée, Eddy Vos rappelle qu'"aujourd'hui deux magistrats chevronnés sont à la tête de l'enquête. Mais le jour viendra où ils devront eux aussi quitter le dossier. Qui prendra leur place ? Des jeunes magistrats qui sont nés bien après les faits ? Qui saura encore lire, et surtout comprendre, ce dossier qui comporte des centaines de milliers de pages ? De même pour les enquêteurs. "