Conducteurs-fantômes : une septantaine d’accidents graves évités grâce à Coyote depuis le début de l’année

Selon les chiffres de la police fédérale, on recenserait plus d’un signalement de conducteur-fantôme chaque jour : ils seraient 350 à 400, chaque année, à se tromper de sens.

Depuis quelques années, la société Coyote, spécialisée dans la détection de radars et zones de danger, avertit ses automobilistes-abonnés grâce à un système de détection des conducteurs fantômes. Depuis le début de l’année, ce sont une septantaine de conducteurs-fantômes qui ont pu être signalés. Et, potentiellement, une septantaine d’accidents. “Je ne vais pas faire des calculs d’apothicaire car on ne peut déterminer avec certitude que ces conducteurs auraient provoqué des accidents, nous expliquait Vincent Hébert, directeur général de Coyote Belgium, en novembre dernier au moment de faire un bilan similaire, pour l’année 2022. Mais on peut imaginer que leur signalement par la communauté Coyote peut avoir participé à sauver la vie d’une vingtaine de personnes. Même si nous n’avons réussi à sauver rien qu’une seule vie, notre mission serait remplie !”

Dès le moindre signalement d'un conducteur-fantôme, les autres utilisateurs de Coyote sont avertis. ©Coyote

Ce qui est sûr, par contre, c’est que Coyote a contribué directement à l’interception de 10 conducteurs-fantômes par la police fédérale depuis janvier. Dont deux rien que lors du dernier mois d’août. “Dès lors qu’un véhicule à contresens est mentionné par un membre de la communauté Coyote, une sirène/gyrophare se déclenche et l’interface dédiée localise en temps réel l’endroit concerné par le signalement. Cela permet à la Police de réagir immédiatement en live car chacun sait que chaque seconde compte dans ce type de cas.”

Concrètement, dès lors qu’un automobiliste croise et signale un conducteur-fantôme, l’ensemble des autres conducteurs circulant sur la chaussée en sont avertis via une alerte. Pour les autres alertes (trous, radars,…), il faut que deux utilisateurs Coyote 3 étoiles confirment le danger pour que les autres automobilistes soient avertis.