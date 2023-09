Une femme atteinte d’un cancer euthanasiée à l’aide d’un coussin à Oupeye

L’histoire est sordide. En décembre 2021, Alexina, une Oupéyenne de 35 ans se rend à l’hôpital afin d’avoir plus d’informations à propos du cancer qui la touche. L’avis des médecins est sans appel : son cancer est incurable et il ne reste plus qu’un an à vivre à cette gardienne d’enfants mariée et maman d’une fille de 15 ans.