L'accident s'est produit vers 17h00 dans une aire de jeux publique. Le garçon, de nationalité française, y jouait en se suspendant à un but. Il est alors tombé et a reçu la barre transversale sur le cou. Les services d'urgence sont rapidement arrivés sur les lieux et ont tenté de réanimer l'enfant, qui a été transporté à l'hôpital dans un état critique. L'enfant est finalement décédé.