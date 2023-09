Arlette n’en revient pas: ”J’ai attendu cinq heures l’arrivée d’une ambulance en urgence pour mon mari de 83 ans”

Les circonstances

Nous étions le 9 juillet, un dimanche de canicule. Arlette, 80 ans, vit seule avec son mari. Depuis le matin, elle s’inquiétait. “Je voyais que Roger n’allait pas bien”. Son mari a 83 ans. Outre qu’il éprouve des difficultés respiratoires, son mari est handicapé et cardiaque et venait, quelque temps plus tôt, de se casser le col du fémur. Le couple habite Anderlecht, derrière le Westland Shopping, un grand centre commercial.

Avant midi, Arlette appelait le médecin de garde. La doctoresse qui se déplaçait trouvait Roger déshydraté et très affaibli. “Il fallait absolument qu’il boive et si son état ne s’améliorait pas, le faire transférer vers un hôpital proche”. En l’occurrence, l’hôpital Erasme où Roger est suivi habituellement, où se trouve son dossier médical.

Le refus du 112

À 14 h, Arlette ne voyant pas d’amélioration appelait le 112 des pompiers, la centrale d’aide médicale urgente. Cela n’a pas bien commencé. “J’ai eu droit pendant deux minutes au message d’attente répété en boucle, 'Veuillez rester en ligne', et puis l’appel a été coupé.”

Arlette a rappelé. Un opérateur, cette fois, a décroché. “Il me demandait si 'c’était urgent, genre crise cardiaque ou AVC' ? J’ai répondu : 'Comment puis-je savoir ?', mais je précisais qu’un médecin était passé à la maison et avait examiné mon mari. Il voulait qu’il soit transporté aux urgences et m’avait remis d’ailleurs une demande à cet effet”. Là, Arlette n’oubliera jamais la réponse : “Madame ce n’est pas nous qu’il faut appeler mais le 105”. Et l’opérateur du 112 a raccroché.

Le refus du 105

Arlette, pantoise, appelait donc la centrale 105 de la Croix Rouge où l’opératrice, à son tour, la remballait : “Nous faisons le transport non urgent. Ce n’est pas le 105 qu’il faut appeler. Il faut appeler le 112”. Arlette expliquait qu’elle venait trois minutes plus tôt d’appeler le 112 qui avait refusé d’intervenir et l’avait renvoyée au numéro d’appel 105. L’opératrice répondait que si le 112 refusait d’intervenir, elle “n’avait en tout cas pas, elle, d’ambulance disponible”. Comme le collègue du 112, l’opératrice mettait fin à la communication.

Attendre

Nous sommes un dimanche en début d’après-midi. À la demande d’un médecin, une personne âgée cherche une ambulance pour faire transporter son mari en urgence vers un hôpital, et le 112 et le 105, comme au ping-pong, se renvoient la balle.

Désemparée, de plus en plus inquiète, Arlette avait l’idée de contacter leur infirmière à domicile. Bien qu’en week-end, celle-ci se mettait en devoir de dénicher un service d’ambulances privées disponible un dimanche à Bruxelles, capitale de l’Europe. Au bout d’une demi-heure, l’infirmière trouvait la société ART, Ambuce Rescue Team. Avec la meilleure volonté, celle-ci ne pouvait pas fournir une ambulance avant plusieurs heures. Il était 15 h 30.

Enfin l’ambulance

L’ambulance est arrivée à 19 h 10. “Quand ils ont vu mon mari, ils m’ont regardée et m’ont dit, d’un air désolé, que 'ce n’était pas pour eux', qu’ils 'ne faisaient pas les urgences' et qu’il fallait que j’appelle le 112. C’était compliqué de garder son calme. Mon mari n’en pouvait plus. Je leur ai raconté mes tribulations depuis le matin et mes coups de fil au 112 et au 105. Je craignais qu’ils refusent de transporter Roger mais c’étaient des professionnels. Ils ne nous ont pas laissés en plan”.

Son mari est arrivé à 19 h 52 aux urgences des Cliniques Érasme, après cinq heures d’attente. Déshydratation, infections pulmonaires, infections urinaires, problèmes cardiaques, le vieil homme cochait toutes les cases. Roger est resté trois semaines dans le service de médecine interne où l’on a dit à Arlette qu’il était grand temps qu’il soit pris en charge. Arlette, quand nous la retrouvons, est très choquée. Elle souhaitait que le témoignage ouvre les yeux.

Les services d’urgence ont réagi

Auprès des services d’urgence, on répond que la distinction entre transport urgent et non urgent n’est pas toujours évidente. En théorie, les opérateurs des centrales 112 “se basent sur le manuel de régulation médicale” pour définir le protocole, le niveau de gravité et les moyens à engager. Selon le niveau, ils peuvent rediriger l’appelant vers le 105 ou une ambulance privée.

Dans la pratique, ils reçoivent fréquemment des appels qu’ils doivent refuser “parce qu’ils sortent clairement du cadre de l’aide médicale urgente”. Dans le cas d’Arlette et Roger, “il est très difficile de se prononcer sans avoir tous les éléments, dont les réécoutes téléphoniques. Nous conseillons à Madame d’introduire une réclamation auprès de la direction 112”.

Un professionnel privé du secteur ambulancier est davantage catégorique. Pour lui, l’affaire “est très symptomatique” de même qu’il est clair qu’il “n’y avait pas à refuser”. “Laisser en plan une dame âgée et seule qui appelle pour son mari de 83 ans et a reçu du médecin une demande de transfert, est inacceptable.”