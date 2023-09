Un nid d'asticots dans une nectarine de chez Lidl: "J'ai croqué dedans à pleines dents"

Le client en avait pour 12,10 euros, au passage en caisse. Dont 2,79 euros pour le kilo de nectarines.

Arrivé au bureau, Damien déballait les nectarines - des fruits bien fermes -, un produit de la société Frutas Hnos Espax, un producteur de Soses, selon l'étiquette.

"Je l'ai nettoyée sous le robinet. On n'est jamais assez prudent, n'est-ce pas. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de trous dans la nectarine, et j'ai croqué dedans à pleines dents. J'adore les nectarines. Je me suis alors aperçu qu'il y avait une grosse tache sombre à l'intérieur du fruit. Avec le couteau, j'ai soigneusement tailladé la nectarine, la coupant en deux, et là, à ma grande surprise, ça bougeait dans tous les sens."

Le consommateur avait visiblement dérangé une colonie d'asticots, certains blanchâtres, les autres sombres, des vers longs de plusieurs millimètres, qui s'agitaient dans le cœur du fruit.

Par réflexe, Damien, 43 ans, a craché la bouchée tandis que le fruit lui tombait des mains. Il se précipitait vers un évier, se gargarisait et se brossait les dents au bicarbonate de soude.

Il appelait l'Afsca qui ouvrait un dossier - il s'agit du dossier PCMPCS000637 -et lui promettait de passer sans délai afin de saisir la nectarine et son nid d'asticots.

Mardi après-midi, Damien était toujours dans l'attente d'un inspecteur de l'Afsca.

Au moment de le rencontrer, la nectarine - et la barquette - se trouvaient toujours bien à l'abri dans son frigo. Damien n'a pas pris le risque de vérifier la présence éventuelle d'asticots dans les autres fruits. Deux heures après avoir croqué, il éprouvait des nausées et allait vomir à la toilette, plusieurs jets. Mardi matin, il avait des coliques.

Porte-parole de l'enseigne Lidl, Julien Wathieu présente des excuses au client et veut rassurer sur le sérieux des contrôles effectués dans les rayons fraîcheurs des magasins Lidl. "Le risque zéro n'existe pas, répond M. Wathieu, mais tout est mis en œuvre afin d'éviter de tels désagréments. Des contrôles fraîcheurs sont réalisés toutes les heures. Tout est conçu de manière à minimiser les risques. Nos produits sont testés tous les jours. Nous avons, chez Lidl, cette volonté de proposer des fruits et légumes de première qualité. C'est à cet effet que nos chaînes de livraison sont courtes, pour minimiser les risques. L'affaire ne restera pas sans suite. Un suivi sera effectué et le client, auprès de qui, je le répète, nous nous excusons, sera informé des résultats de l'enquête."