Le soleil peut aussi avoir un impact négatif sur la sécurité routière: il cause près de 650 accidents avec blessés chaque année

Mais si le soleil a du bon, il a aussi de mauvais côtés. Notamment en sécurité routière. Et surtout à cette période. Le soleil, rasant, peut en effet éblouir les usagers de la route et être à l’origine d’accidents parfois graves. Selon les chiffres communiqués par l’Agence wallonne pour la Sécurité routière (AWSR), on recenserait, chaque année en Belgique, pas moins de 650 accidents avec blessés ou tués dont la cause principale serait un éblouissement au soleil. “Les nombreux conducteurs qui ont pris la route pendant l’heure de pointe du matin la semaine dernière l’ont certainement remarqué, le soleil est très bas dans le ciel à cette heure-là, à tel point qu’on peut se retrouver parfois complètement aveuglé, commente Belinda Demattia, porte-parole de l’AWSR. Une situation qui représente un danger important sur la route, particulièrement au volant, où 90 % des informations passent par les yeux. Selon un récent sondage de l’AWSR, quatre conducteurs wallons sur dix déclarent avoir déjà eu ou failli avoir un accident parce qu’ils étaient éblouis par le soleil.”

La mauvaise visibilité en raison du soleil rasant peut être la cause de bien des accidents. ©EdA

L’an dernier, 14 personnes ont perdu la vie dans ces conditions et 960 autres ont été blessées, parfois grièvement. “Les accidents liés à l’éblouissement par le soleil surviennent tout au long de l’année mais on constate clairement une augmentation aux mois de septembre et octobre ainsi qu’en février et mars, analyse Belinda Demattia. Près de la moitié des accidents causés par le soleil ont ainsi lieu pendant ces 4 mois. La raison est simple : à ces périodes de l’année, les heures auxquelles le soleil est le plus rasant coïncident avec les heures de pointe. Le matin, entre 7h30 et 8h30 en septembre et octobre (entre 6h30 et 7h30 en mars) et le soir, entre 18h20 et 19h20. C’est donc à ces moments que surviennent la grande majorité des accidents, l’heure de pointe du matin étant la plus risquée.”

Là où le bât blesse, c’est que si ce sont essentiellement des usagers “forts” qui sont victimes de l’éblouissement, les usagers dits faibles (motards, cyclistes, piétons,…) sont souvent des victimes collatérales. “Dans près de 9 cas sur 10 (86 %), les accidents liés à un éblouissement par le soleil surviennent entre deux usagers et concernent des collisions par le côté et par l’arrière, liées au manque de visibilité. Un peu plus de la moitié (55 %) des victimes de ces accidents sont des passagers de voitures. Dans beaucoup de cas également, les conducteurs éblouis par le soleil n’ont pas vu un piéton ou un cycliste. Ces derniers représentent en effet un tiers des victimes de ces accidents.”

Le soleil est source de près de 1.000 accidents par an en Belgique. Et dans un cas sur trois, les usagers faibles en font les frais. ©Capturevenement

L’AWSR délivre dès lors quelques conseils aux automobilistes : avoir à disposition des lunettes de soleil, bien nettoyer son pare-brise (la saleté renforçant l’éblouissement), adapter sa vitesse, anticiper les sorties de tunnel en abaissant directement le pare-soleil,… Et pour les usagers faibles, l’AWSR rappelle l’importance de s’habiller en s’assurant d’être visible en toutes circonstances.