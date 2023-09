Les déboires révoltants de Valentin, l'intérimaire auquel son employeur proposait un CDI: "J’attends toujours mon salaire du mois de mai"

Valentin est français, il a vingt-huit ans et c'est un séjour dans nos Ardennes, au cours de l'été 2022, qui l'a amené à découvrir Bastogne. "J'ai découvert la région magnifique et les gens très accueillants"

Enfin, presque tous...

Après sept années dans l'Horeca, le Français, qui rêvait d'horaires réguliers, cherchait un emploi dans la région et s'adressait à cet effet à une agence d'intérim.

Fin octobre 2022, il croyait avoir trouvé son bonheur : un commerce spécialisé dans les alcools et spiritueux proposait de l'embaucher en tant qu'intérimaire. "J'étais séduit, avoue Valentin. Le travail me plaisait, le salaire était correct et le patron sympathique. Je venais de perdre mon père. C'était un moment compliqué et ce monsieur s'est vraiment montré très empathique."

Valentin n'adresse aucun reproche à l'agence d'intérim. Il la remercie, au contraire, de l'avoir soutenu quand les problèmes sont apparus.

Ce qui s'est fait progressivement.

Promesse d'un contrat CDI

Tout allait si bien qu'au bout de trois mois, le gérant, visiblement satisfait, proposait à Valentin de l'engager dans l'entreprise, immédiatement en CDI. Enthousiaste, Valentin acceptait. Nous sommes alors fin janvier. C'est peu après, dit-il, que les choses ont dérapé et sont parties en vrille.

Sur le plan administratif, il faut savoir que l'étranger européen qui demande un titre de séjour d'une durée de plus de trois mois doit obtenir ce qu'on appelle une Annexe 19. Il doit adresser la demande à la commune et l'accompagner de la preuve d'un contrat d'emploi en bonne et due forme.

Y-a-t-il eu une forme de chantage ? Courant février, alors que les jours passaient, l'employeur faisait visiblement des difficultés à éditer le contrat, ce qui mettait Valentin en difficulté. "En réalité, je n'avais théoriquement même plus le droit de me trouver sur le sol belge."

Reproches et insultes

Valentin ajoute qu'au moment de l'engager, l'employeur avait proposé de déclarer 19 heures/semaine, le reste étant payé en black. "Là, j'ai eu le tort d'accepter. C'était tentant, c'était un CDI et j'allais mais je mettais le doigt dans l'engrenage".

Valentin était jusqu'alors payé en temps et en heure. A partir de février, il sera rémunéré avec retard. Un retard qui irait grandissant. Le salaire de mars sera versé le 7 avril. Celui d'avril, le 20 mai, etc.

Dans le même temps, Valentin ne comptait plus ses heures. Il décrit une sorte d'engrenage infernal. "On exigeait de moi toujours plus. Concrètement, je prestais bien plus que 38 heures. Je devenais comme un citron qu'on presse".

Et l'ambiance au travail avait changé. Les reproches pleuvaient. Le patron mettait sa motivation en cause et devenait harcelant, dénigrant, malaisant. "Je recevais des messages d'insultes."

"Grand débile j'étais "

Valentin a flanché à la mi-mai 2023, alors qu'il attendait toujours son salaire du mois d'avril. "Ça ne pouvait plus continuer. J'appréhendais le lundi. J'étais épuisé, à bout. J'allais faire des bêtises. Il fallait que je voie un médecin."

Le médecin le trouvant dans un état de grand stress, prescrivait des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères, et beaucoup de repos, et le mettait en incapacité. "Grand débile comme je l'étais, j'ai pris les médocs et je suis retourné au travail sans prendre la période de repos qu'il m'avait prescrite".

Quinze jours plus tard, des amis le conduisaient de force à l'hôpital. "Je ne m'en rendais pas compte mais j'allais au suicide".

Contrat-WhatsApp

Bastogne n'est pas grand. Le patron, pourtant, n'a pas trouvé le chemin de la clinique où son employé était hospitalisé.

En revanche, il lui a annoncé, le lendemain, par message, qu'il le virait pour 'abandon de poste'.

Valentin n'avait toujours pas reçu l'exemplaire papier du contrat CDI annoncé en janvier. Selon lui, l'employeur ne lui aurait envoyé qu'un exemplaire - non signé - par WhatsApp. Il n'avait toujours pas reçu non plus son salaire de mai. L'employeur lui a finalement versé, début juillet, une avance de 200 euros.

Refuser

Quand il nous raconte ses déboires, Valentin a quitté Bastogne. Il est rentré sur Paris. Il calculait qu'à ce moment, l'employeur lui devait de l'ordre de 2 000 euros. "Cet argent me manque. Je suis en train de chercher du boulot en France. Pour un nouveau départ, ce serait plus simple si j'avais les 2000 euros en poche."

Le Français a porté plainte à Liège, Namur et Arlon auprès de l'inspection sociale. En effectuant les démarches, il a appris que l'employeur bastognard n'en serait pas à son coup d'essai. Il serait habitué d'un stratagème qui consiste à créer des sociétés dans lesquelles il évite absolument d'apparaître. Il viendrait de remonter un commerce du côté de Montpellier et vendrait là des produits régionaux d'Occitanie en réalité fabriqués en Belgique.

Valentin est plein de colère. "Le marché de l'emploi est compliqué. Nous sommes des dizaines de milliers à chercher. Les employeurs qui recrutent sont contrôlés, bien sûr, mais c'est visiblement insuffisant pour empêcher les abus. Les inspecteurs sociaux ont-ils le personnel et les moyens ? J'ai déposé plainte or j'attends toujours une réponse. En tout cas, si j'ai un conseil à donner, n'acceptez pas de travailler pour un patron foireux qui propose de ne pas tout déclarer dans les règles. Vous êtes toujours perdant".