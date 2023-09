La signalisation des chantiers pointée du doigt par de nombreux automobilistes : “C’est l’anarchie totale”, confirme Benoît Godart

Le problème, c’est que ces chantiers sont parfois organisés en dépit de toutes les règles établies. “Les panneaux de signalisation ne respectent pas souvent la hauteur réglementaire et le chantier est rarement annoncé en amont, confie Philippe, un automobiliste assidu. Normalement, quand on roule sur une route limitée à 90 kmh, il faut des panneaux diminuant progressivement la vitesse jusqu’au chantier. Or, bien souvent, on se retrouve en sortie de virage avec un chantier non annoncé qui fait baisser la vitesse de 60 km/h en une fois. C’est hyper dangereux.”

Le panneau installé ici n'a plus de valeur légale dès le panneau de frontière franchi. Soit avant même chantier. Surréaliste. ©JEAN LUC FLEMAL

En réalité, il faut distinguer deux types de route : le réseau structurant (autoroutes et grandes nationales), géré, en Wallonie, par la Sofico et à Bruxelles par la Région. Et le réseau secondaire (routes provinciales et communales) géré par les communes.

Pour le premier, la Sofico et la Région bruxelloise veillent à ce que les entreprises responsables du chantier respectent scrupuleusement la réglementation en la matière, même s’il peut y avoir des couacs. “Les règles minimales à suivre en matière de signalisation à l’approche d’un chantier en Wallonie sont édictées dans un arrêté du gouvernement wallon, confirme Héloïse Winandy, porte-parole de la Sofico. Il édicte les règles minimales à suivre sur tous type de routes en Wallonie, tant gabarit autoroutier que gabarit communal. En fonction de la durée des travaux à mener et de la vitesse en vigueur sur la voirie en temps habituels, l’Arrêté précise le nombre de panneaux à placer, leur nature et la distance à laquelle les placer. L’implantation de cette signalisation fait l’objet de multiples contrôles, par des contrôleurs spécifiques, par le chef du projet concerné ou encore par des gardes-routes dans le cadre de leur mission de surveillance du réseau. En cas de non-respect, des PV peuvent être dressés avec pénalités financières à la clef.”

On vous défie de comprendre cette signalisation de chantier, qui avait fait le buzz en 2021 à Uccle. ©DR

Pour les chantiers menés sur les routes provinciales et communales, par contre, c’est plus chaotique. Et cela ressemble davantage au far-west car une réglementation structurée. Il faut dire que les intervenants sont parfois nombreux : commune elle-même, impétrants, particulier,… signalent les chantiers avec, dans bien des cas, une méconnaissance totale de la réglementation qui s’applique aussi à eux.

Porte-parole de l’Institut Vias, Benoît Godart ne mâche pas ses mots : “C’est l’anarchie totale ! La situation actuelle n’est pas satisfaisante. Et les risques d’abîmer sa voiture sont importants. Pour les chantiers sur autoroutes et nationales, c’est régi comme du papier à musique par un arrêté ministériel. Par contre, il y a une véritable cacophonie sur les voiries communales avec des gestionnaires de chantiers qui agissent n’importe comment. Et pour l’automobiliste, il est parfois de savoir qui est le signaleur du chantier. Ça peut être tout et n’importe qui. Vous, moi, un entrepreneur, Proximus, la commune…”

En cas d’accidents, l’automobiliste aura le droit de faire valoir ses droits en cas de mauvaise signalisation. “J’ai déjà moi-même eu un tel cas de figure, en conduisant mes enfants à une activité. J’ai râpé mon fond de caisse car l’asphalte de la route avait été raclé et ça n’avait pas été signalé.”

Pour Benoît Godart, il faut aussi que les limitations fixées aient du sens pour qu'elles soient acceptées par l'usager de la route. "Pourquoi réduire à 30 km/h une route si le chantier ne concerne que le trottoir et n'empiète pas sur la chaussée ? Ca n'a pas de sens."

"99% des chantiers sont mal signalés", estime l’avocat Bruno Gysels

Une signalisation défaillante qui génère des problèmes pour les automobilistes. Outre d’éventuels dégâts, ils peuvent aussi être flashés, à tort, dans de tels chantiers. “Je peux vous certifier qu’à l’exception de quelques chantiers, notamment ceux sur autoroute, 99 % des signalisations de chantiers sont défaillantes, confie Bruno Gysels, avocat spécialisé en matière de roulage. On a vraiment l’impression que ceux qui décident de la signalisation, l’autorisent, la précisent ou l’installent ont une méconnaissance crasse des règles de base du Code de la Route. Et qu’il n’y a visiblement personne pour vérifier que la signalisation est correcte.”

Et Maître Gysels de citer quelques exemples. Sur la N243 à Chaumont-Gistoux, actuellement mise en sens unique en raison de travaux, les automobilistes sont contraints de rouler à gauche. Avec une signalisation 30 installée à gauche de la route. “Or, un panneau 70 se trouve au même endroit mais à droite de la route. Et le Code de la Route précise bien que c’est aux panneaux de droite qu’il faut se fier.”

Autre exemple : l’avocat ne compte plus les chantiers où les panneaux de limitation de vitesse sont installés avant le carrefour. “Or, les panneaux ne sont valides que jusqu’au carrefour et plus après. La vitesse, après le carrefour, redevient donc la limite classique de la voirie.”

Les gestionnaires du chantier voulaient limiter la vitesse à 50 km/h sur la N243. Mais le panneau n'est en vigueur que jusqu'au carrefour situé deux mètres plus loin. A hauteur du chantier, la limitation officielle est donc de 70 ! ©DR

Ce sont des règles basiques qui semblent être ignorées des gestionnaires de chantier. “Et des centaines d’automobilistes se font piéger de la sorte, verbalisés alors que la signalisation de chantier n’est pas valide. Devant un juge, on gagne à tous les coups à condition de pouvoir apporter la preuve de ce qu’on avance, ce qui est parfois compliqué quand il s’agit d’un chantier qui ne dure que quelques jours. Au moment de la réception de la copie du procès-verbal, le chantier est peut-être déjà terminé. Je conseille dès lors fortement aux automobilistes de s’équiper de caméras de bord pour prouver leur bonne foi dans pareil cas de figure.”