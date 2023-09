Trafic de drogue à Anvers: le "Roi de l’évasion", Ashraf Sekkaki, prisonnier au Maroc, veut revenir en Belgique pour se défendre, "trop dangereux!"

Déclaré “Ennemi public numéro 1” dans les années 2000, il est notamment connu, en Belgique, pour des braquages médiatisés, pour ses évasions et pour ses réseaux de trafic de drogue. Ses évasions les plus marquantes sont celles de Turnhout en 2003, de la prison de Bruges en hélicoptère en 2009, et de la prison d’Oujda en 2010.

Au début de cette année, le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné Ashraf Sekkaki à quatre ans de prison en tant que chef de gang, d’une organisation criminelle liée à la Mocro Maffia. . Depuis sa cellule au Maroc, il aurait contrôlé un gang impliqué dans le blanchiment d’argent, l’intimidation et la corruption. Par exemple, les membres de son gang ont transféré de l’argent pour soudoyer les gardiens de la prison marocaine, où il est enfermé depuis 2009, et pour accorder des faveurs à Sekkaki. Son bras droit et épouse Saida B. a été condamné à deux ans avec sursis. Son frère s’en est sorti avec un an de sursis. Le gangster Quincy S.G. a, lui, écopé de deux ans de prison.

Son avocat Frédéric Thiebaut a déposé, cette semaine, un recours contre cette condamnation. Il estime que son client, comme tous les suspects dans le système judiciaire belge, a le droit d’être présent au tribunal pour assurer sa défense. “Cela fait des semaines que je n’ai pas eu de contact avec mon client. Seule sa femme est autorisée à l’appeler dix minutes une fois par semaine, tandis que plusieurs gardiens de prison l’écoutent. Je ne peux pas parler en toute confiance à M. Sekkaki de ce dossier. Comment puis-je le défendre ici, au tribunal d’Anvers ? Au minimum, je devrais pouvoir avoir une consultation vidéo avec lui au préalable. J’ai mes réflexions sur les allégations dans cette affaire, mais ce que je pense n’est pas important. Quelle est la position de mon client ? C’est de ça qu’il s’agit”, a-t-il éclaré dans HLN.

Le procureur ne voit pas le problème. “Sekkaki récolte ce qu’il sème. Ce n’est pas pour rien qu’il est le “roi de l’évasion” des prisons, tant en Belgique qu’au Maroc. Son évasion de la prison de Bruges en hélicoptère est légendaire. C’est pourquoi il est incarcéré dans la prison la plus sécurisée de la capitale Rabat au Maroc. Le transfert de M. Sekkaki vers la Belgique constitue un risque sécuritaire irresponsable”, a déclaré le procureur toujours au HLN.

Le tribunal a tout de même décidé de reporter l’affaire pour le moment. L’avocat Frédéric Thiebaut et le procureur devraient vérifier auprès des autorités marocaines les possibilités d’entendre et/ou de voir Sekkaki. Ils disposent de deux mois pour ce faire.