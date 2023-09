Un homme circulant en voiture a été heurté par une autre voiture. Les occupants de cette deuxième voiture sont sortis et ont ensuite ouvert le feu sur l'individu à l'aide de kalachnikovs. L'individu s'est fait cribler de 17 balles et n'a pas survécu.

Au total, 19 douilles ont été retrouvées par les enquêteurs sur place.

"Nos services ont en effet été appelés hier soir vers 1h10 dans la rue Wayez à Anderlecht pour une fusillade. La victime est décédée sur place des suites de ses blessures. Les suspects ont pris la fuite et un véhicule du même type a été retrouvé incendié plus loin. Le laboratoire est arrivé sur place et la Police judiciaire fédérale mène l'enquête", indique Sarah Frederickx de la Zone de Police de Bruxelles Midi à nos confrères d'HLN.

La voiture des quatre auteurs de la fusillade a été retrouvée en feu, rue de la Semence, toujours à Anderlecht.

Fusillade mortelle à la kalachnikov à Anderlecht. ©D.R.