Les parkings à Louvain-la-Neuve, moins chers qu’à Bruxelles mais pas pour tous

Dans le Brabant wallon, Louvain-la-Neuve contient de nombreux parkings payants sous la dalle sur laquelle est construit le centre-ville. Place de l’Accueil, Grand Rue, Grand-Place et rue Charlemagne, il y a plus de 3500 places disponibles. Ces quatre parkings appartiennent à la société My Park, qui possède également quelques parkings dans la capitale. Leurs tarifs à Louvain-la-Neuve sont en dessous de ceux qu’ils appliquent à Bruxelles : 1,5 € pour la demi-heure, 2,9 € pour 1h, 5,8 € pour 2h, 11,6 € pour 4h et 17€ entre 9h et 24h. Un ticket perdu, équivaut à 20 €. À titre de comparaison, le parking bruxellois de la chaussée de Vleurgat, appartenant à la même société, a comme tarifs : 1,7 € pour la demi-heure, 3,3 € pour 1h, 6,6 € pour 2h, 13,2 € pour 4h et 21 € entre 7h et 24h. Le ticket perdu, lui, passe à 30 €. L’augmentation est donc légère par rapport à Louvain-la-Neuve et en deçà des tarifs proposés par les communes bruxelloises.