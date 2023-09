Drame dans une boîte de nuit à Anvers: un homme décède après avoir reçu des coups de couteau

Dimanche matin, vers cinq heures, une agression à l'arme blanche a été signalée dans la boîte de nuit Ikon à Anvers. "Une bagarre a éclaté et s'est transformée en agression à l'arme blanche, au cours de laquelle deux hommes ont été blessés", a déclaré Wouter Bruyns, de la police d'Anvers. "L'un d'entre eux était en danger de mort à cause du coup de couteau et il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Un autre homme a été grièvement blessé, mais n'est pas en danger de mort". Les deux hommes sont Néerlandais.