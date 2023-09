“Il a porté le couteau à ses lèvres et a léché mon sang sur la lame” : la descente aux enfers de Sharif, oublié de la justice

C’était il y a dix-sept mois et depuis dix-sept mois, Sharif attend.

Que la justice fasse son travail.

Sharif, que nous retrouvons, est irakien. D’origine kurde, en Belgique depuis une douzaine d’années, il a appris le français et vit à Bruxelles, très intégré. Le comble est qu’il travaillait pour une société spécialisée dans la sécurité.

L’an passé, il a échappé à la mort et ce qu’il ne comprend et n’accepte pas, c’est que l’auteur (présumé, NdlR) des coups de couteau, l’homme qui aurait pu le tuer, n’a jamais été arrêté. On l’a libéré la nuit même. Et depuis, ” il est libre comme l’air et fait sa vie comme si de rien n’était. Et moi, je souffre.”

“Ici, c’est notre loi”

Tout serait parti d’un différend de voisinage dans un immeuble de l’avenue J. Baeck à Molenbeek. Sharif, se plaignant de voisins très bruyants, serait intervenu à maintes reprises pour leur demander à ceux-ci de se modérer. Ses démarches auraient eu l’effet inverse. Le ton serait monté. “Ils ne voulaient rien entendre. Comme j’insistais, j’ai reçu des menaces. J’ai fini par devoir m’adresser à la police et c’est encore monté d’un cran. On est dans un quartier où ces gens font la loi. Ils se fichent de la police. Leur credo, c’est qu’avec un bon avocat, on s’en sort toujours.”

Jouissance

Nous sommes le 18 avril 2022, un lundi. Vers 23 h 20, Sharif, qui rentrait d’une journée de travail, cherchait à se garer. À la recherche d’un emplacement dans l’avenue Joseph Baeck, le trentenaire apercevait des personnes qui visiblement l’attendaient. “J’ai reconnu les frères de la voisine avec qui j’avais les problèmes. J’étais sur mes gardes. Ils m’avaient déjà menacé.”

Alors qu’il descendait de voiture, Sharif était rejoint par la bande. L’un des frères se portait à sa hauteur, les autres les observant à distance. Précisons que tout cela se déroule près d’un commissariat – fermé à cette heure-là.

Sharif prend le premier coup de lame près du nombril. La douleur foudroie. Puis les trois suivants. Sharif raconte que l’auteur, comme en jouissance, fait ostensiblement le geste de porter le couteau à hauteur de sa bouche et de lécher lentement le sang se trouvant sur la lame. “Il me fixait dans les yeux : “Tu vois que je t’ai eu, fils de pute. Ici, c’est chez nous”.

L’auteur des coups de poignard est parti en criant aux autres quelque chose que Sharif n’a pas compris.

Sharif s’y attendait. Il voyait la situation empirer. Pressentant ce qui risquait d’arriver, sa décision était prise. Il allait vendre l’appartement – il était propriétaire – et quitter le quartier. ” Je leur avais dit que j’allais partir. Ils m’avaient répondu que cela ne servirait à rien. Ils me retrouveraient où que j’aille.”

Les faits à son avantage

Transporté par ambulance aux urgences du CHU Saint-Pierre, Sharif restera hospitalisé plusieurs jours. Enfin autorisé à sortir, il n’osera pas retourner chez lui, avenue Baeck. “J’ai dormi où j’ai pu, avec continuellement la peur de les croiser.”

Quand il s’est rendu au commissariat, l’inspecteur en charge du dossier lui a appris que l’auteur présumé avait été relaxé la nuit des faits, après une audition de routine. Il aurait retourné les faits à son avantage. Selon lui, c’est Sharif qui avait cherché misère. Lui n’avait fait que se défendre, heureux de s’en sortir vu que Sharif étant plus costaud. Logique avec lui-même, il déposait plainte contre Sharif, ainsi que sa sœur, pour “harcèlement, menaces, coups et blessures volontaires et port d’arme”.

Il portait plainte pour port d’arme, alors que c’est Sharif qui était poignardé.

Attendre, toujours attendre

Les faits se passaient en avril 2022. Nous voici en septembre 2023 et Sharif attend. Il a changé de commune. Il a vendu son appartement. Il a perdu son boulot. “J’ai vécu le calvaire”. Au début, nous raconte-t-il, il n’avait pas d’endroit où dormir. “J’ai même dormi à la rue, sur des cartons.”

Les blessures de couteau sont extrêmement douloureuses. “Un mal de gueux”, confie celui qui, depuis dix-sept mois, se bourre de médicaments. “J’ai continuellement mal. Je fais de la kiné, je vois un médecin. Physiquement, je ne m’en sors pas. Psychologiquement non plus ; je ne prends pas le dessus. Et ce procès n’arrive pas. La justice m’oublie.”

Sharif attend depuis bientôt un an et demi et pour lui, de tels délais sont insupportables. “Au final, ces lenteurs, c’est une prime à l’insécurité, une prime à la violence, un cadeau que la justice leur fait. Exactement le contraire d’aider la victime.”