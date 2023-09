Par l’effet d’un jugement prononcé à Bruges le 7 septembre, Maman Samira est définitivement condamnée par la justice belge, pour non-présentation d’enfant, à la peine d’un an d’emprisonnement ferme. Elle est condamnée en Belgique alors que l’ex-mari est détenu, lui, depuis 2021, au Maroc où il se rendait pour essayer de revoir son fils dont il était alors sans nouvelle depuis dix-huit mois.

Situation surréaliste : d’une part, Samira, l’ex-épouse, est condamnée à de la prison ferme par la justice belge, mais le Maroc n’en tient pas compte, et la jeune femme est libre comme l’air. De l’autre, son ex-mari, qui se rendait au Maroc afin de renouer le dialogue avec elle et l’espoir de revoir l’enfant, croupit à Meknès depuis bientôt deux ans.

L’affaire avait fait du bruit fin 2021 : l’arrestation à Meknès d’un ingénieur belge. Puis le silence s’est installé. Mais Marc Moerman, lui, est toujours détenu à Meknès, depuis maintenant 654 jours.

À lire aussi

Divorce féroce

C’est l’histoire d’un couple qui s’achève dans la haine, par un divorce féroce. Ils s’étaient rencontrés à Marrakech, au Club Med où elle, de dix ans plus jeune, était hôtesse.

Ingénieur chimiste de réputation internationale, Marc Moerman gagnait très bien sa vie. Après vingt ans de mariage, la mésentente a éclaté pour des questions d’argent, fin 2017, à la naissance d’un petit garçon. Jusque-là, Marc Moerman s’était montré très généreux envers sa belle-famille marocaine. Désormais, il couperait le robinet. L’épouse, Samira, ne l’a pas accepté. Le couple s’est séparé. En même temps que le divorce, elle portait plainte en Belgique contre le mari. En dépit d’une interdiction, elle quittait la Belgique en emmenant l’enfant illégalement avec elle. Au Maroc, elle coupait tout contact avec son ex-mari. Et de la même manière enfin qu’elle avait déposé plainte en Belgique, elle portait plainte au Maroc.

Une mauvaise idée

Marc Moerman le savait mais le besoin de revoir son fils et le fait que les démarches depuis la Belgique ne menaient à rien ont été les plus forts. Animé des meilleures intentions – renouer le dialogue et revoir le petit – et accompagné d’un avocat bruxellois, il décidait, fin novembre 2021, de se rendre au Maroc. Très mauvaise idée. Après dix jours, il était arrêté à Meknès, lors d’un faux rendez-vous organisé par la belle-famille.

Marc Moerman est incarcéré depuis lors dans la prison Toulal 2, où les conditions rudes de détention sont rendues plus pénibles par la promiscuité, la chaleur et l’éloignement, même s’il est autorisé à téléphoner en Belgique et que des membres de sa famille ont pu lui rendre visite. Marc Moerman a eu 59 ans en juillet. Le jour anniversaire, le thermomètre affichait 43 degrés dans la cellule qu’ils partagent à plusieurs.

Mensonges, mauvaises traductions

Marc Moerman, qui se dit victime d’un coup monté, fait face à des accusations d’abus sexuels qu’il réfute. Les accusations sont, selon lui, mensongères. Elles s’appuient principalement sur deux enregistrements audios dont il affirme qu’ils n’ont pas été traduits correctement ou l’ont été sans les nuances nécessaires. Avec des allégations sur de prétendus faits dont rien n’indique qu’ils auraient eu lieu au Maroc, pour lesquels la justice marocaine pourrait ne pas être compétente.

En 2022, la cour d’appel de Meknès l’a condamné à huit ans ferme. Entre-temps, la Cour de cassation a cassé la décision, l’a annulée. De sorte que le procès doit être recommencé. Quand ? Marc Moerman attend la date depuis des mois. On avait parlé de septembre mais nous voilà fin septembre et toujours pas de nouvelles.

À lire aussi

Gueule du loup

Pour sa part, son ex-femme était condamnée à 1 an d’emprisonnement ferme en Belgique pour non-présentation d’enfant. Le jugement ayant été prononcé par défaut, Samira, en faisant opposition, avait l’espoir d’être rejugée et acquittée. Ce n’est pas ce qui s’est passé. En rejetant le recours, la justice belge vient de rendre la condamnation définitive. Samira n’était pas présente. Elle n’allait pas commettre la même erreur de se jeter dans la gueule du loup, alors que la Belgique a le projet de faire désormais purger aussi les 'petites peines'. Samira avait chargé une avocate, Me Kyana Carpels, de la représenter.

Deux justices, deux approches

C’est donc l’histoire d’un couple qui se déchire. Et quand les justices de deux pays s’en mêlent, ça donne quoi ? Du surréalisme !

Au Maroc, le Belge a été condamné mais la décision a été annulée et Marc Moerman croupit là-bas depuis vingt et un mois et demi, en attente du nouveau procès. En Belgique, la condamnation de son ex-femme est devenue définitive, mais le Maroc n’en tient pas compte et Samira est libre comme l’air. Autrement dit, elle est condamnée mais libre. Tandis que lui attend le procès et croupit. Deux justices interviennent, chacune avec sa propre vision. Elle avait déposé plainte en Belgique : sa plainte non seulement n’a pas abouti, mais c’est à l’ex-mari que les tribunaux belges ont accordé la garde définitive de l’enfant, ce dont le Maroc ne tient pas compte. Puisqu’au Maroc, c’est elle qui a obtenu la garde du petit.

À lire aussi

Deux justices, deux visions diamétralement opposées. L’une condamne le mari, l’autre condamne l’épouse. L’une, la belge condamne la Marocaine. L’autre, la marocaine, condamne le Belge. Et au milieu, Marc Moerman attend d’être rejugé. Il plaidera alors l’acquittement sur toute la ligne, avec des avocats spécialisés résolus à l’obtenir.