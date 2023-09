Renversé par une biche dans le bois, il témoigne: “J’ai été éjecté de deux mètres et suis tombé évanoui”

Sauf qu’une fois arrivé dans le bois à proximité, à Monceau, après déjà 20 minutes d’effort, François a été victime d’un malheureux accident. Il a en effet été renversé par une biche, sans doute apeurée par le chien en fugue. “Elle a surgi de nulle part et m’a éjecté deux mètres plus loin. Je suis tombé évanoui.”

Après quelques minutes, le jeune homme a repris connaissance et a tenté, en vain, d’appeler au secours à l’aide de son GSM. Ses esprits retrouvés mais la vue un peu trouble, François a pris l’initiative de rentrer à la ferme, avec le chien qu’il a fini malgré tout par attraper. “Je pensais continuer mon activité à la ferme même si je sentais que quelque chose ne tournait pas rond. Mais c’est alors que j’ai commencé à saigner très fort du crâne.”

Pas d’autre choix alors pour François que de se rendre aux urgences de l’hôpital le plus proche, à Malmedy. “Là, ils m’ont recousu une ouverture de 2 centimètres sur le crâne. Ils m’ont fait des examens des yeux, des jambes et m’ont fait le test de me tenir debout. Ils m’ont également placé des électrodes sur la tête et le verdict était sans appel : je souffrais bien d’une grosse commotion cérébrale”.

Depuis lors, le jeune homme a bien entendu mis en pause ses activités professionnelles et doit veiller à rester dans des pièces peu éclairées. “La lumière me dérange encore et j’ai toujours des maux de tête. Après, dans mon malheur, je m'en tire encore bien car je n'ai rien de cassé. J'ai juste un peu mal aux jambes”, confie-t-il.

Bien qu'il s'agisse d'un accident très rare en dehors des activités de chasse, François sera sans nul doute encore plus prudent quand il s'aventurera dans les bois à l'avenir.