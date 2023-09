Le triple meurtrier Michel Bellens a violé Fanny dès ses 13 ans, durant 5 ans : “Il est soi-disant mort. Mais, dans mes cauchemars, je le vois en vie”

Le triple meurtrier Michel Bellens a violé Fanny dès ses 13 ans, durant 5 ans : ©DR

Michel Bellens a expiré six jours après avoir été condamné en 2015, bien qu’ayant quasi-tout nié, à dix ans de prison pour avoir traumatisé, souillé, Fanny à vie. Il est mort libre alors qu’il avait 10 jours pour se présenter à la prison. Et ce, suite à un procès auquel cette jeune fille écorchée à vif n’a pas pu assister : “J’étais en pleine grosse dépression.”

Ce dossier, vertigineux d’atrocités, de viols, amplifié par des tabassages, était le dernier pillage de vie de Michel Bellens qui exhibait déjà, du haut de sa noirceur, un passé depuis 1980 marqué par trente-cinq ans de prison d’antécédents. À l’âge de 14 ans, il avait tué son propre père d’une balle dans la tête, poignardé à mort quinze jours plus tard un musicien et tué un jeune en 1990 dans une bagarre à Jumet. C’est avec cette glauque figure paternelle que Fanny aura tant bien que mal grandi et “dégusté”, dans la région de Charleroi.

”Je ne l’ai jamais vu mort. Et personne d’ailleurs, semble-t-il. On a dit à sa famille qu’on refermait directement le cercueil parce que c’était moche. C’est bon, quoi, c’était juste une mort naturelle, pas un accident de voiture. Il connaissait du monde. Oui, j’ai toujours des doutes sur sa mort. Et d’autres aussi. Et j’en aurai toujours. Tant qu’on ne l’aura pas exhumé. Alors que ça sentait le roussi pour lui pour ce qu’il m’avait fait, il m’avait dit “Si je me fais avoir, soit je me fais passer pour mort, soit je quitte la Belgique'. Aujourd’hui, quand je fais des cauchemars, ce n’est pas des scènes de viols, c’est de le voir encore vivant.”

“Je ressens tout dans l’excès. Quand je suis triste, en colère, angoissée, c’est extrême."

Fanny a hérité de cette tranche de vie démoniaque un trouble de la personnalité borderline (état limite) : “Je ressens tout dans l’excès. Quand je suis triste, en colère, angoissée, c’est extrême. Quand j’ai des moments de bonheur, c’est extrême aussi. Je progresse dans la gestion de mes émotions mais il y a toujours de la disproportion. J’ai aussi développé une grande dépendance affective, quitte à parfois être aveuglée face à mes interlocuteurs. Je commence seulement à gérer mes colères au fil de ma thérapie comportementale. Je me sens en décalage avec les gens de mon âge. Il y a quelque chose de terne, ils n’ont pas vécu ce que j’ai vécu. Parfois, je parviens à sortir, parfois pas.”

guillement J’ai développé une hypersexualisation. Une façon de me réapproprier mon corps.

Son corps est enseveli sous les tatouages : “C’est une thérapie. J’étais pleine de cicatrices. En raison des coups mais aussi parce que je me suis beaucoup automutilée. Quitte à souffrir, autant que ce soit lors de la pose de tatouages, autant que ce soit artistique et que cela raconte une partie de mon histoire.” L’un d’entre eux, posé au-dessus de l’œil droit est un mot : “Broken”, pour “cœur brisé”, “afin que personne ne nie ce que j’ai vécu.”

Fanny n’est pas corporellement pudique. Du moins, elle ne l’est plus. “Mes premières relations sexuelles avec des partenaires ont été fastidieuses, j’étais dans l’incapacité d’accéder au plaisir.” Au fil du travail sur elle-même, la jeune femme a pu accéder au lâcher-prise, à contre-courant même : “J’ai développé une hypersexualisation. Une façon de me réapproprier mon corps.”

La jeune femme, qui aujourd’hui vit à Louvain-la-Neuve, a mis des années avant de conscientiser son statut de victime. Ado, elle n’était plus elle-même : “Sa posture était celle du sauveur de la famille. Il me faisait l’appeler 'papa'. Il ne voulait pas que j’aille à l’école. Là où j’aurais pu être en contact avec des garçons. Il me disait déjà, à 12 ans, 'Tu m’intéresses. Tu n’es pas prête mais c’est moi qui, plus tard, ferai de toi une femme.'“

Au final, Michel Aubens n’aura attendu qu’un an…

guillement Au moment du viol, on n est là mais c’est comme si on n’était pas là. On vit la scène de l’extérieur. On voit ce qu’on subit comme si on se trouvait devant un écran, un film d’horreur. Cette perception, ce trouble, c’est un moyen de défense du cerveau.

”À partir des viols, j’ai développé un trouble de dépersonnalisation, qui surgit encore parfois aujourd’hui quand j’ai des gros moments de stress et de fatigue. Au moment du viol, on n est là mais c’est comme si on n’était pas là. On vit la scène de l’extérieur. On voit ce qu’on subit comme si on se trouvait devant un écran, un film d’horreur. Cette perception, ce trouble, c’est un moyen de défense du cerveau. “

Plus tard, c’est l’épouvante qui l’emparera au moment de tout déverser devant des policiers, cap qu’elle surmontera pourtant : “Imaginez. Jusque-là, je déniais par peur. Et là, je devais accuser quelqu’un qui avait tué son propre père, un triple meurtrier. Et puis, la police vous demande juste si vous voulez une copie de votre audition et vous laisse rentrer chez vous, là où il est toujours.”

"Je me doutais qu’il penserait que la plainte venait de moi. J’avais 17 ans, j’ai alors fait une fugue."

En amont de ce passage à l’acte, Fanny avait passé une journée chez une amie de sa maman. “Cette femme va me faire fumer un joint et je me confie. Elle m’a dit qu’elle avait l’impression que mon beau-père me gardait pour lui, que ça façon d’agir était suspicieuse et pas normale. Et là je prends conscience que des gens savent ce que j’ai vécu et continue à vivre mais ne font rien. Sonnée, j’ai alors fait un bad trip.”

C’est à partir de là que celle qui était encore mineure (17 ans) va consulter. “Une psychologue a trahi le secret professionnel et attiré l’attention sur mon anxiété généralisée et en dévoilé le contexte dans lequel je vivais. J’ai été envoyée à l’hôpital psychiatrique Van Gogh et je me suis confiée au personnel.”

guillement Chaque jour, une dame du centre PMS me faisait rentrer et sortir de l’école dans son coffre de voiture pour qu’il ne se doute de rien.

Mais Michel Bellens rôde toujours. Jusqu’à à opter pour un kidnapping lors d’une sortie piscine et une fuite à deux vers des bois isolés de tout, coupés du monde, équipés de sacs de couchage et de quoi tenir alimentairement. “Après une semaine, il a appris de ma mère qu’il y avait un gros déploiement pour nous retrouver. Nous réapparaissons. Et la police me remet chez ma mère.”

Autre déclencheur : ce jour où Michel Bellens tabasse Fanny sur le parking d’un magasin pour une raison futile : “Une plainte anonyme a été déposée par un témoin. Mais c’est grâce à cette plainte que j’ai été auditionnée par la police. Je me doutais qu’il penserait que la plainte venait de moi. J’avais 17 ans, j’ai alors fait une fugue. Chaque jour, une dame du centre PMS me faisait rentrer et sortir de l’école dans son coffre de voiture pour qu’il ne se doute de rien. J’ai vécu dans la rue aussi. Je découvrais le monde.”

Aujourd’hui, Fanny craint toujours le travail. Du moins dans certaines conditions peu épanouissantes. “J’ai bossé dans l’Horeca. C’est stressant. Et le stress ça me fait replonger. J’ai toujours des moments d’anxiété et des moments où ça va. J’ai commencé des cours d’improvisation. Je fais de l’airsoft (NDLR. Un loisir où les participants utilisent des répliques d’arme à feu avec billes en plastique), ça m’aide à me défouler. J’ai une reconnaissance de handicap pour stress post-traumatique mais mon envie, c’est de travailler dans un salon de tatouage. Et j’espère un jour atteindre mon objectif de vie, avoir ma maison, un lieu sécurisé pour m’épanouir avec mes enfants. Je vais probablement perdre mon logement actuel. Si quelqu’un est prêt à me louer un trois chambres avant l’hiver, ce serait magnifique”

Soucieuse de partager son parcours vers un mieux-être et d’aider toute personne souffrant tout comme elle de troubles de la personnalité, Fanny a créé le groupe Facebook “Aide Depersonalisation derealisation borderline.” Un lieu d’échange mais aussi de partage d’articles éclairants…