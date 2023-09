Grève dans les prisons : le service minimum n'a pas pu être mis être mis en oeuvre dans vingt prisons

Les agents pénitentiaires ont cessé le travail dimanche soir et ce jusqu'à ce mardi à 22h. Ils protestent contre l'entrée en vigueur au début du mois de la mesure en vertu de laquelle les courtes peines seront également exécutées et qui, redoutent-ils, aggravera encore la surpopulation carcérale et les conditions de détention. Selon l'administration, le mouvement est très bien suivi. Le ministre rencontrera mercredi les syndicats. D'ici là, il s'est gardé de faire de grandes déclarations au parlement. Devant les nombreux députés qui l'ont interrogé, il a longuement rappelé les efforts déployés depuis le début de la législature pour résoudre le problème. Il a aussi réinsisté sur l'importance d'exécuter les courtes peines afin de "casser la spirale de l'impunité".