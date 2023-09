La vertigineuse descente aux enfers d’Olivier Boon, avocat au barreau de Bruxelles, et son étonnante reconversion

Sauf que dix ans après, la cour d’appel de Bruxelles a fait la part des choses et remis les pendules à l’heure. Contrairement à ce qui était allégué, Olivier Boon n’est pas, n’était pas et n’a jamais été un marchand de sommeil. Entre-temps, sa réputation était faite. Il a connu l’infamie. L’affaire a ruiné sa carrière. S’il a quitté le barreau, l’ancien avocat, âgé maintenant de 59 ans, a rebondi, de façon incroyable. Nous l’avons retrouvé. Son témoignage va choquer. Voici son histoire.

L’enquête

Avocat depuis 1996, Olivier Boon gérait une douzaine d’immeubles en région bruxelloise, principalement à Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Forest et Koekelberg. Selon ce qui était affirmé, les logements étaient surexploités dans des conditions effrayantes.

Telles étaient du moins les conclusions de l’enquête menée par la police de Bruxelles et la DIRL – la Direction de l’Inspection régionale du logement. Les immeubles, pour la plupart vétustes, étaient divisés, de manière à les rentabiliser, en meublés exigus. Beaucoup ne dépassaient pas 20 m2. Aucun espace n’était perdu. On allait jusqu’à transformer les caves et les mansardes pour y loger des gens.

Des logements étaient rendus insalubres par l’humidité, les moisissures, la présence de nuisibles, de rongeurs, l’état des sanitaires et parfois l’absence de chauffage et d’eau chaude. Un bâtiment présentait des risques d’effondrement. D’autres, des périls liés au raccordement au gaz de ville ou au câblage électrique.

Cela durait depuis des années. Et c’était rentable. Mis bout à bout, les loyers représentaient une fortune.

L’enquête identifiait 85 locataires, pour la plupart originaires du Portugal, de RDC et d’Algérie.

Dans le nombre, sept se constituaient parties civiles tandis qu’Olivier Boon était inculpé pour “abus de vulnérabilité d’autrui par la location de logements dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine”, et placé trois mois sous mandat d’arrêt.

Le couperet

Au premier procès, l’avocat se faisait littéralement massacrer. Olivier Boon écopait de 30 mois d’emprisonnement (avec une partie de sursis) et d’une amende de 5 500 euros à multiplier par le nombre des locataires identifiés, soit 467 500 euros. Sur le plan financier, le juge le condamnait encore à près d’1,5 million d’euros de confiscation. Au total, Olivier Boon en avait donc pour 1 911 840,58 euros. Et ce n’est pas tout : le juge lui laissait un an pour remettre les douze immeubles “dans un état décent”, à ses frais.

Nouveaux avocats

Olivier Boon a interjeté appel. Les avocats spécialisés Pierre Chomé et Samuel Rosenblatt allaient désormais le défendre. La défense a consisté à établir que si l’état des logements pouvait certes laisser à désirer, aucun ne pouvait être considéré comme étant “contraire à la dignité humaine”.

En quoi consiste, d’ailleurs, “la dignité humaine” selon la loi ? C’est là que la cour d’appel va relever que la législation relative aux marchands de sommeil ne définit pas la notion de “dignité humaine” et ne fixe aucun critère, laissant au juge le soin d’examiner “en âme et conscience les conditions de vie et d’hébergement des victimes, pour déterminer si ces conditions sont ou non contraires à la dignité humaine “.

Les avocats ont démontré que contrairement aux allégations, Olivier Boon ne se désintéressait pas de l’état des logements mais au contraire, y était attentif, réalisant des travaux qu’il faisait certifier par des organismes agréés, dont A.I.B Vinçotte.

Un autre argument a pesé : les logements étaient visités, contrôlés et inspectés par les services sociaux des CPAS, lesquels n’avaient jamais trouvé à redire. À l’époque, en décembre 2013, la DH donnant la parole à Olivier Boon, avait déjà titré : “Si je suis inculpé, des dizaines de CPAS doivent l’être”.

Et finalement

Convenant qu’il n’est pas contestable que des logements “présentaient de nombreux désordres dont certains résultant de la vétusté”, la cour d’appel de Bruxelles estimera qu’il ne peut être exclu que “certains désordres constatés résultaient du comportement inapproprié de certains occupants”. Au final, elle conclura qu'” il n’est pas établi” qu’Olivier Boon a loué les lieux “dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine”.

L’ancien avocat est donc acquitté sur ce point. Il n’était pas un marchand de sommeil.

Dix ans après, il écope d’une 'simple' peine de travail pour avoir – unique grief retenu – enfreint les réglementations urbanistiques. Notamment, en modifiant l’intérieur des immeubles sans avoir obtenu les autorisations requises.

L’ancien avocat était encore suspecté d’avoir dissimulé au fisc 624 000 euros de loyers : il est également acquitté là-dessus. De sorte que, revenant de loin, il échappe à l’amende de 467 500 euros ainsi qu’à la confiscation de 1 444 840,56 euros prononcées par le premier juge.

Son témoignage

Olivier Boon a accepté de répondre. L’image de la justice n’en sort pas grandie. “Le dossier, dit-il, faisait 20 000 pages. J’ai fait face à dix ans de procédure dont deux tentatives par la juge d’instruction de vente publique forcée de TOUS mes biens meubles et immeubles. J’ai dû attendre quatre ans pour obtenir enfin, en 2017, à la troisième tentative après deux refus catégoriques de la même juge d’instruction, la réalisation de devoirs complémentaires essentiels dans ma défense. Ces devoirs ne seront en outre exécutés que de façon parcellaire par la PJF. Ainsi une confrontation ne pourra être réalisée car le policier chargé de l’organiser attendra si longtemps que la personne à laquelle je demandais d’être confronté décédera entre-temps. Quant à mon premier avocat, parlons-en, il refusera, alors que j’étais en détention préventive, de transmettre une pièce essentielle à la juge d’instruction. J’ai heureusement remplacé cet avocat par le cabinet Chomé. Il s’est avéré que cette pièce était en effet si essentielle que la cour d’appel la retiendra pour l’acquittement de la prévention de marchand de sommeil “.

C’est violent d’entendre cela. Est-ce ainsi que la justice fonctionne en Belgique ?

Sa nouvelle vie

L’affaire a ruiné sa carrière. Olivier Boon a abandonné le barreau. Mais ce qui ne tue pas rend plus fort. Se lamenter n’aurait servi à rien. L’ancien avocat a rebondi en se lançant dans le coaching. Il a créé, à Rixensart, l’agence 'Sky4DLimit', spécialisée dans le physical et le personal life coaching (sky4dlimit@gmail.com/0475696307, ndlr)