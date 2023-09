L'ex-djihadiste Nizar Trabelsi a entamé une grève de la faim aux Etats-Unis

L'homme, qui a donc passé les 22 dernières années de sa vie en prison, est actuellement incarcéré dans le centre de détention administrative pour étrangers de Farmville, en Virginie, où il est détenu depuis son acquittement le 14 juillet dernier.

Selon Le Soir, les autorités américaines chercheraient à l'extrader vers son pays d'origine, la Tunisie.

D'après les informations reçues par ses avocats belges Dounia Alamat et Christophe Marchand, l'ex-djihadiste est actuellement détenu dans une cellule en sous-sol, caméras branchées, lumière allumée 24 heures sur 24. Mal soigné, il souffre de douleurs aux yeux, aux jambes, de maux de tête constants, de troubles du sommeil, de fatigue intense, de sentiments d'humiliation profonde, d'anxiété, de dépression, etc. Il aurait besoin non seulement de soins physiques mais aussi psychiatriques.

Les conseils de Nizar Trabelsi comptent réinterpeller les autorités belges sur le sort de leur client.

