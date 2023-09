Enlèvement rocambolesque en périphérie bruxelloise: un mineur kidnappé, frappé et relâché plusieurs kilomètres plus loin

Quelques heures après le signalement, la police et le père de l’enfant ont eu un contact avec les ravisseurs expliquant qu’ils allaient libérer l’otage à Asse. Peu de temps après, un habitant de Asse a signalé la présence du mineur kidnappé. Ce dernier a été frappé à plusieurs reprises.

Le soir même, la police a pu identifier le véhicule (qui circulait dans la région d'Anderlecht) et les ravisseurs. Grâce à des renforts, la police a arrêté le véhicule en fuite où trois hommes se trouvaient à bord. Ces derniers ont été privés de libertés et auditionnés. Les trois suspects ont été remis au parquet de Bruxelles. Une juge d’instruction a été requise et a décidé de placer les trois suspects sous mandat d’arrêt “du chef de coups et blessures volontaires sur mineur, détention illégale et arbitraire, prise d’otage, menace verbale avec ordre ou sous condition et vol avec violence ou menaces, en bande, avec arme et véhicule”. Les conditions exactes de l’enlèvement devront être déterminées par une enquête.