Il a mis du super au lieu du diesel dans sa Mercedes en Suisse: "L’assureur promet de payer, j’attends l’argent depuis un mois"

Bref, la Mercedes n’a pas apprécié. Après 2 kilomètres, le témoin s’allumait et la Classe A rendait l’âme. Et c’est là, en vue de Berne, que les ennuis ont commencé. “Notre assurance assistance a très bien fonctionné. Vraiment très bien. Sauf que nous avons eu des frais sur place à Berne et que j’attends depuis un mois qu’ils les remboursent. Pourquoi la loi ne prévoit-elle pas des délais ? Ils ne contestent pas les montants mais pourquoi ne sont-ils pas tenus de rembourser dans un délai légal ?”

”Bien dépannés mais…”

Dimanche 27 août, fin d’après-midi. La Mercedes belge, à l’arrêt sur la bande d’urgence, refuse d’avancer. Sortant du vide-poche le porte-documents contenant les papiers, Mohamed Azouzi contactait le service assistance à Bruxelles. L’opératrice, charmante, indiquait la marche à suivre. Bien sûr, il y aurait un léger délai d’attente mais la famille dormirait à l’hôtel et tout serait pris en charge. Le couple bruxellois a deux enfants.

Après deux heures, le dépanneur, arrivé sur place, déposait la famille au Novotel le plus proche et tractait la Mercedes jusqu’au parking du concessionnaire de la marque, naturellement fermé un dimanche soir.

Mohamed se présentait le lendemain à l’ouverture du garage, à 7 heures. La réparation ne pouvant être effectuée le jour même, un véhicule de remplacement était mis à sa disposition. Il fallait pour cela se rendre à Pratteln, à 100 km de Berne sur la route de Bâle. La famille prenait le taxi et le lundi soir, tout le monde arrivait à Woluwe. Touring et AG s’étaient montrés très efficaces.

Sauf qu’il restait à récupérer les frais avancés en Suisse : 258,40 FS d’hôtel et 465 FS pour les 98 km du taxi entre Berne et Pratteln. Soit, au total, 723,40 FS ou 750,83 euros.

Fausse surprise

Mohamed Azouzi est exaspéré. Il attend cet argent depuis un mois jour pour jour. “Ne vous inquiétez pas, avait dit l’opératrice. Tout est en ordre. Le dossier est complet. C’est en comptabilité. C’est une histoire de jours.”

Il ne compte pas les appels à Touring et AG, à son courtier et à l’ombudsman des assurances. Ni les promesses. “Ne vous inquiétez pas. L’argent va arriver”.

Entre-temps, le couple a reçu la note pour l’Internet et les coups de fil – particulièrement coûteux – depuis la Suisse.

Le 11 septembre, Touring AG lui adressait un courrier : “Vous avez fait appel à l’Assistance. Pour obtenir un remboursement, vous nous avez envoyé les pièces justificatives de vos frais. Nous allons verser 'dans les prochains jours' 1 223,68 euros sur votre compte. Nous avons été heureux de vous aider et nous espérons que vous êtes satisfait de notre service “.

Oups, l’agréable surprise ! M Azouzi avait avancé 750 euros et Touring AG accordait 500 de plus ! Entre-temps, Touring s’est aperçu de l’erreur et a revu le montant à la baisse : 788,22 euros. Entre-temps également, la Mercedes a été rapatriée sur camion. La réparation a finalement été réalisée à Bruxelles.

La question de principe

Mohamed Azouzi reste insatisfait : l’argent n’arrive pas !

”Ils nous disent que c’est dû à des problèmes d’informatique. D’accord, mais septembre est un mois compliqué pour tout le monde. C’est la rentrée. Nous avons des enfants. Quand j’insiste pour savoir s’ils ne sont pas tenus de nous rembourser dans un délai, ils répondent que 'non, relisez les conditions et vous verrez que rien n’est prévu'. L’ombudsman me l’a confirmé : l’assureur n’a aucune obligation légale quant aux délais”.

C’est là-dessus que Mohamed Azouzi s’interroge. “L’assuré n’a pas le choix. Il doit régler sa prime en temps et heure, sinon des frais de rappel sont automatiquement rajoutés. Pourquoi l’assureur n’est-il pas tenu par le même principe de devoir rembourser dans des délais fixés par la loi. Pourquoi la loi ne les y oblige-t-elle pas.”

La question est posée : Pourquoi dans un sens et non dans l’autre ?

Touring a réagi

Chez Touring, Joost Kaesemans, porte-parole, attribue le très relatif retard de paiement à “la période estivale traditionnellement chargée. Nous avons davantage de dossiers, certains complexes. Dans notre cas, les délais ne nous paraissent pas encore excessifs. On a des clients qui doivent malheureusement attendre plus longtemps. On essaie pour tous d’aller au plus vite. C’est un type de dossier où l’ombudsman nous demande de payer endéans les 90 jours. Je peux rassurer ce client que l’argent sera versé et qu’on fera l’impossible pour que chaque centime lui parvienne encore cette semaine”.