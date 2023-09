Tentative d’évasion en creusant un trou à la prison de Mons : voici les évasions belges les plus rocambolesques des dix dernières années…

Un détenu de la prison de Mons est parvenu à percer le sol de sa cellule et à creuser un trou suffisant pour y passer et rejoindre le sous-sol. Il a été surpris dans sa cellule mardi soir par les gardiens et mis au cachot. Selon les sources, on évoque une cuillère ou une fourchette comme moyen utilisé mais aussi des bouts de bois provenant de son lit et qui ont été retrouvés près du trou. Une enquête en cours devra clarifier tout cela.