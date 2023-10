Ces patrouilleurs de la sécurité en station ont été pris à partie par une personne seule. Il a projeté dans leur direction un liquide qui serait plus que vraisemblablement de l’ammoniaque.

Un des agents de la STIB a été atteint au niveau des vêtements. Les deux autres ont été plus sérieusement atteints. Les trois hommes ont été emmenés à l’hôpital pour y subir des examens de contrôle.

L’agresseur a pu être intercepté sur place par des policiers de la SPC, la police des chemins de fer, qui a en charge le réseau de métro bruxellois.

L’homme qui a agressé les trois patrouilleurs doit encore être identifié. Il semblerait qu’il s’agisse d’un SDF.

Ce n’est pas la première fois que des agressions à l’ammoniaque sont commises dans le métro bruxellois. Une source syndicale fait ainsi état de quatre agressions de ce type au cours de cette année.

L’une, commise le 5 août dernier, avait particulièrement marqué les esprits. Lors de l’arrêt d’une rame de métro dans la station Delacroix, à Anderlecht, un homme quittant le métro avait jeté une bouteille contenant un liquide dans le wagon. Il était apparu plus tard qu’il s’agissait d’ammoniaque. Les individus impliqués étaient deux voleurs, qui avaient utilisé l’ammoniaque pour faire diversion et faciliter leur délit. Deux personnes avaient alors été hospitalisées pour des problèmes respiratoires et oculaires.

L’ammoniaque est régulièrement utilisée par des toxicomanes pour renforcer leur cocaïne et obtenir l’effet du crack. La conversion de la cocaïne en crack permet l’obtention d’une quantité trois fois plus importante de drogue. Le crack est donc moins cher mais plus addictif que la cocaïne.